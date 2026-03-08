"Akacjowa 38", odc. 836-837 - streszczenie. Co wydarzy się 30 i 31 marca 2026?

2026-03-08 8:48

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 836 i 837, które zostaną wyemitowane 30 i 31 marca 2026 roku.

"Akacjowa 38" - odcinek 836 - streszczenie

Samuel ma wyrzuty sumienia. Nie chce, by Blanca się dowiedziała o domniemanej śmiertelnej chorobie Diega. W końcu to Don Jaime postanawia jej powiedzieć, że nie zgadza się na ich grzeszny związek. Pułkownik Valverde coraz bardziej angażuje się w romans z Silvią. Don Jaime odwiedza Blancę i oznajmia, że Diego się z nim zgadza i więcej do niej nie przyjdzie.

"Akacjowa 38" odc. 836 - kiedy emisja?

836. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 837 - streszczenie

Nie znalazłszy żony w Madrycie, Jacinto wraca na wieś. Blanca nie rozumie, czemu Diego posłuchał ojca i nie chce się z nią spotkać. Don Ramon jest wdzięczny Huertas, że pomogła uspokoić nastroje w kopalni. Ursula węszy w La Deliciosie i domyśla się, że nowi właściciele zajmują się handlem towarami z przemytu. Leonor zwierza się Inigowi. Opowiada mu całe swoje życie.

"Akacjowa 38" odc. 837 - kiedy emisja?

837. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
