"Akacjowa 38", odc. 836-837 - streszczenie. Co wydarzy się 30 i 31 marca 2026?

"Akacjowa 38" - odcinek 836 - streszczenie

Samuel ma wyrzuty sumienia. Nie chce, by Blanca się dowiedziała o domniemanej śmiertelnej chorobie Diega. W końcu to Don Jaime postanawia jej powiedzieć, że nie zgadza się na ich grzeszny związek. Pułkownik Valverde coraz bardziej angażuje się w romans z Silvią. Don Jaime odwiedza Blancę i oznajmia, że Diego się z nim zgadza i więcej do niej nie przyjdzie.

"Akacjowa 38" odc. 836 - kiedy emisja?

836. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 837 - streszczenie

Nie znalazłszy żony w Madrycie, Jacinto wraca na wieś. Blanca nie rozumie, czemu Diego posłuchał ojca i nie chce się z nią spotkać. Don Ramon jest wdzięczny Huertas, że pomogła uspokoić nastroje w kopalni. Ursula węszy w La Deliciosie i domyśla się, że nowi właściciele zajmują się handlem towarami z przemytu. Leonor zwierza się Inigowi. Opowiada mu całe swoje życie.

"Akacjowa 38" odc. 837 - kiedy emisja?

837. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

