"Akacjowa 38", odc. 811, 812, 813, 814, 825 - streszczenie. Co wydarzy się od 23 do 27 marca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 811. Poniedziałek 23.02.2026

Samuel zgadza się, by Blanca odeszła do Diega. Jest przekonany, że nigdy do niego nie wróci. Nowi właściciele Deliciosy nie spieszą się, by otworzyć ciastkarnię. Felipe prosi pułkownika, żeby załatwił mu pracę adwokata Stowarzyszenia Patriotów. Valverde zbywa go pod byle pretekstem. Lolita nie może przywyknąć do bezczynności. Tymczasem jako przyszłej synowej Ramon i Trini nie pozwalają jej sprzątać ani gotować.

"Akacjowa 38" - odcinek 812. Wtorek 24.02.2026

Victor i Maria Luisa wyjeżdżają do Paryża. Nowi właściciele La Deliciosy nie mają pojęcia, jak uruchomić ciastkarnię. Pod kościołem Arturo spotyka się z Silvią, która opowiada mu o sobie. Diego postanawia wyjechać z Blancą do Sidney. Lolita uczy nową służącą pułkownika czytać i rachować, by wojskowy nie zauważył, że jest analfabetką. Ramon i Rosina mają kłopot, bo strajkują górnicy w ich kopalni złota. Generał Zavala oświadcza pułkownikowi Valverde, że mu nie ufa, bo widział go w towarzystwie Silvii.

"Akacjowa 38" - odcinek 813. Środa 25.02.2026

Lolita nie może przywyknąć do bezczynności związanej z jej nowym statusem oficjalnej narzeczonej Antonita, dlatego chce pracować jako służąca u donii Celii. Don Ramon prosi Diega, by w jego imieniu negocjował ze strajkującymi górnikami. Felipe obiecuje pułkownikowi, że poprawi jego reputację w zamian za pomoc w nawiązywaniu kontaktów politycznych. Rosina nie chce, by Diego pomagał w negocjacjach z górnikami, bo uważa go za człowieka o wątpliwej moralności.

"Akacjowa 38" - odcinek 814. Czwartek 26.02.2026

Silvia prosi pułkownika o to, by sprowadził jej zaginiony kufer podróżny. Valverde wyznaje jej prawdę o powodzie ucieczki córki. Inigo i Flora nie radzą sobie z uruchomieniem kawiarni. Sąsiedzi zaczynają się już niepokoić. Lolita rozpoczyna pracę służącej u Celii i Felipe. Don Jaime budzi się ze śpiączki i rozpoznaje Samuela. Ursula wpada w popłoch.

"Akacjowa 38" - odcinek 815. Piątek 27.02.2026

Agustina pilnie przygotowuje się do egzaminu, któremu zostanie poddana przez pułkownika Valverde. Uczy się na pamięć części średniowiecznego poematu "Pieśń o Cydzie", wiedząc od Lolity, że zapewne ten fragment pułkownik każe jej przeczytać; a z czytaniem kiepsko sobie radzi. Nowi właściciele "La Deliciosy" z niczym sobie nie radzą. Tymczasem sąsiedzi czekają na otwarcie kawiarni. Trini i Ramon będą świadkami na powtórnym ślubie Celii i Felipe. Zebrane na dobroczynnej kolacji pieniądze generał Zabala zamierza wydać na wyposażenie armii hiszpańskiej w Maroku. Jaime o wszystkim sobie przypomina. Prosi Samuela, by wykluczył z rodziny złą Ursulę.