Święconka powinna zawierać symboliczne pokarmy, takie jak jajka, chleb, mięso/wędliny, a jej sens tkwi w prostocie i symbolice, nie w ilości produktów.

Do koszyczka nie należy wkładać zabawek, pluszowych ozdób, przypadkowych gadżetów, nadmiaru dekoracji czy zbyt wielu słodyczy i gotowych przekąsek.

Celem święconki jest błogosławieństwo pokarmów przeznaczonych do spożycia podczas świątecznego śniadania, a nie stworzenie prezentu czy ozdoby.

Święconka nie jest miejscem na wszystko

Tradycja święcenia pokarmów nie polega na tym, by do koszyczka włożyć jak najwięcej rzeczy ze świątecznego stołu. Kościelne i liturgiczne opracowania od lat wskazują raczej na symboliczne pokarmy, takie jak jajka, chleb, mięso czy wędlina, a także inne tradycyjne dodatki obecne w polskim zwyczaju. To właśnie ich znaczenie jest najważniejsze, a nie liczba produktów ani efektowność całej kompozycji. Kapłani zwracają uwagę, że święconka ma sens wtedy, gdy zachowuje prostotę i odnosi się do wielkanocnej symboliki.

Czego lepiej nie wkładać do koszyczka wielkanocnego?

Przede wszystkim rzeczy przypadkowych, które nie są pokarmami albo nie mają związku z tradycją błogosławienia jedzenia. Chodzi między innymi o zabawki, pluszowe ozdoby, przypadkowe gadżety, a także nadmiar dekoracji, które zaczynają dominować nad samą zawartością koszyczka. Dodatki takie jak serwetka czy gałązki bukszpanu są częścią oprawy, ale nie powinny zastępować tego, co naprawdę trafia potem na wielkanocny stół. Źródła kościelne podkreślają, że sednem święconki są pokarmy przeznaczone do spożycia podczas świątecznego śniadania.

Wiele osób wkłada też do koszyczka zbyt dużo słodyczy, gotowych przekąsek albo produktów dobranych wyłącznie pod wygląd. Nie chodzi o to, że taki produkt jest formalnie „zakazany”, ale o to, że przestaje pasować do sensu zwyczaju. Jeśli koszyczek zaczyna przypominać prezent albo dekorację na konkurs, łatwo zgubić jego religijne i rodzinne znaczenie.

Nie chodzi o zakaz, tylko o sens

W kościelnych opracowaniach trudno znaleźć listę rzeczy oficjalnie zabronionych. Jest za to wyraźna wskazówka, że najważniejsze są proste, symboliczne pokarmy, a nie przeładowanie koszyczka wszystkim, co kojarzy się ze świętami. W modlitwie nad pokarmami szczególne miejsce zajmują podstawowe produkty, takie jak jajko, mięso i pieczywo. To dobrze pokazuje, gdzie leży środek ciężkości tego zwyczaju.

Co warto zapamiętać przed Wielką Sobotą?

Koszyczek wielkanocny nie musi być duży, drogi ani przeładowany. Lepiej, żeby był prosty i oparty na kilku produktach, które naprawdę coś znaczą. Święconka od lat jest jednym z najmocniejszych znaków polskiej Wielkanocy, ale jej sens nie tkwi w ozdobach ani w nadmiarze. Najlepiej wypada wtedy, gdy zostaje wierna swojej tradycji i temu, co rzeczywiście ma znaleźć się później na świątecznym stole.