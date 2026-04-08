"Akacjowa 38" - co jeszcze wydarzy się w kwietniu 2026? Mamy gorące spoliery!

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Fałszywy list Ursuli

Ursula podrabia list Diega do Blanki i odczytuje jego fragmenty sąsiadom, sugerując, że Diego potajemnie utrzymuje kontakt z ukochaną i otwarcie wspiera buntujących się robotników. Treść wywołuje natychmiastowy skandal wśród mieszkańców. Leonor uznaje to za dowód zdrady i wyrzuca Blankę ze swojego domu. W tym samym czasie napięcie na ulicach rośnie: robotnicy zabijają deskami okna zakładów, a atmosfera buntu ogarnia całe miasto.

Kopalnia na granicy wybuchu

Diego razem z Huertas jedzie do kopalni, gdzie konflikt między właścicielami a robotnikami osiąga punkt krytyczny. Dochodzi do zamieszek, pojawiają się ranni, a sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Po donosie Ursuli policja odnajduje górników ukrytych w jaskini i brutalnie ich pacyfikuje. Oburzeni robotnicy ruszają później w marszu na Madryt, domagając się sprawiedliwości, podczas gdy Ramon bezskutecznie próbuje zapobiec rozlewowi krwi.

Generał bierze ślub

Silvia Reyes przyjmuje oświadczyny generała Zavali, choć decyzja wynika z polecenia przełożonych i prowadzonej misji. Jej zadaniem jest doprowadzić do ślubu, by udaremnić planowany zamach na księcia Alfonsa. Generał naciska na szybkie przygotowania i organizuje spotkania z wojskowymi towarzyszami, a Silvia próbuje odwlekać ceremonię. Wkrótce podsłuchuje rozmowę Zavali z Tamayem i odkrywa, że to on odpowiada za śmierć Velilli.

Samuel traci kontrolę

Samuel coraz silniej obsesyjnie kontroluje Blankę i domaga się od niej bliskości, której ona konsekwentnie odmawia. W jednej z najbardziej dramatycznych scen próbuje wziąć żonę siłą, ale nie potrafi przełamać jej oporu. Ursula reaguje pogardą, wyzywa go od tchórzy i ponownie podsuwa myśl usunięcia Diega. Chwilę później Samuel wyładowuje frustrację na robotniku podczas ulicznych napięć, czym rozczarowuje własnego ojca i jeszcze bardziej przeraża Blankę.

Miłość, kłamstwa i policzek Leonor

Inigo coraz intensywniej zabiega o względy Leonor, czyta jej teksty, wspiera pisanie biografii ojca i w końcu zabiera ją za miasto pod pretekstem spotkania z dawnym znajomym rodziny. Tam wyznaje jej miłość i całuje ją, ale reakcja Leonor jest natychmiastowa. Wymierza mu policzek. Jednocześnie zaczyna podejrzewać, że Inigo od dawna ją oszukuje, opowiadając zmyślone historie o swoim pochodzeniu i rodzinnych kontaktach.