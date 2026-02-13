W poprzednim odcinku po kilku intensywnych dniach, które Ewa i Romeo spędzili niemal nierozłącznie, bliscy młodych zdecydowali się na interwencję. Rodziny poprosiły zakochanych o „krok wstecz”, obawiając się, że silne uczucie odbierze nastolatkom zdrowy rozsądek. Stan Łukasza, który wciąż przebywał w szpitalu, wyraźnie się poprawił. Jaworski nie krył oburzenia faktem, że budowa Wilka ruszyła na nowo i wspólnie z Marczakiem opracował kolejny plan działania. Tymczasem Szczepan grał na dwa fronty i sprytnie namówił Niedzielską do poparcia inwestycji.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3317

Łukasz wreszcie opuszcza szpital i przy wsparciu Celiny oraz Kasi wraca do domu, w którym więziła go Agnieszka. Dziennikarz decyduje się na ten trudny krok, by ostatecznie zmierzyć się z traumą po porwaniu. Natomiast Madzia nadal boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Z kolei Szczepan postanawia uczcić rocznicę pierwszego spotkania z Gabi. Prawnik organizuje uroczystą kolację, na którą zaprasza ukochaną oraz jej koleżanki z pracy wraz z partnerami. Okazję tę wykorzystuje Dorota, proponując wspólny wieczór Radomirowi.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3317. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

