Mniej kontroli ZUS, ale większa skuteczność. Na czym polega nowa strategia zakładu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znacząco zmienił podejście do kontroli firm, stawiając na precyzję zamiast na ilość. Jak informuje ZUS, od stycznia do sierpnia 2026 roku przeprowadzono zaledwie 20,5 tysiąca kontroli, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat ubiegłych. Mimo to, nieprawidłowości wykryto aż w ponad 90 procentach sprawdzonych podmiotów.

Ta wysoka skuteczność to efekt nowej, inteligentnej strategii, która zastąpiła masowe i często losowe kontrole. Zamiast szeroko zakrojonych akcji, ZUS wykorzystuje zaawansowaną analizę danych i modele ryzyka do typowania firm. Dzięki temu inspektorzy trafiają dokładnie tam, gdzie prawdopodobieństwo naruszenia przepisów jest największe.

Kogo ZUS kontroluje w pierwszej kolejności? Tak typowane są firmy

Aby precyzyjnie wytypować podmioty, w których mogą występować błędy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sięga po zaawansowane narzędzia analityczne. Inspektorzy nie działają po omacku - korzystają z informacji zgromadzonych we własnych systemach oraz danych dostępnych w publicznych rejestrach. To pozwala skutecznie identyfikować przypadki wymagające szczegółowej weryfikacji i skupić działania kontrolne na firmach, gdzie ryzyko jest realne. Jak podkreśla Szymon Kasprowski, główny inspektor kontroli ZUS, takie podejście pozwala ograniczać liczbę kontroli przy jednoczesnym zwiększaniu ich skuteczności.

Dane za 8 miesięcy 2026 r. pokazują, że skuteczna analiza ryzyka pozwala ograniczać liczbę kontroli przy jednoczesnym zwiększaniu ich skuteczności - mówi Szymon Kasprowski, główny inspektor kontroli ZUS.

Które branże są na celowniku ZUS? Lista najczęstszych błędów

Wykrywane nieprawidłowości dotyczą najczęściej zaniżania podstawy wymiaru składek, co bezpośrednio uderza w przyszłe świadczenia pracowników. Częstym problemem jest także błędne rozliczanie osób pracujących dla własnego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej czy pomyłki przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń. ZUS zwraca szczególną uwagę na branże o dużej rotacji pracowników, takie jak transport międzynarodowy, agencje pośrednictwa pracy oraz usługi ochroniarskie, gdzie ryzyko unikania płacenia składek jest wyższe.

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Zaniżone składki ZUS. Jak błędy pracodawcy wpływają na twoją emeryturę?

Działania kontrolne ZUS to nie tylko ochrona finansów państwa, ale przede wszystkim zabezpieczenie praw każdego ubezpieczonego. Prawidłowo opłacane składki ZUS to fundament przyszłych świadczeń, takich jak emerytura, renta czy zasiłek chorobowy. Każda nieprawidłowość, jak choćby zaniżona podstawa wymiaru, oznacza realnie niższe środki na koncie emerytalnym i jest zagrożeniem dla spokojnej starości.

Na szczęście większość wykrywanych błędów nie wynika ze złej woli, a z pomyłek rachunkowych, spóźnionych zgłoszeń czy braków w dokumentacji. Jak informuje ZUS, takie nieprawidłowości można zazwyczaj szybko naprawić. Wystarczy, że przedsiębiorca złoży dokumenty korygujące i ureguluje zaległości, co przywraca pracownikom pełne prawa do świadczeń i daje pewność, że ich przyszła emerytura nie jest zagrożona.

TO SKANDAL! JOANNA SENYSZYN O OBNIŻENIU SKŁADKI ZDROWOTNEJ