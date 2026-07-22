USA wysyła pomoc na Kubę. Wsparcie wyniesienie 100 mln dolarów

Jakie wsparcie otrzyma Kuba od USA?

Stany Zjednoczone zadecydowały o wysłaniu na Kubę transportu pomocy humanitarnej o wartości 60 milionów dolarów. Samolot, który wystartował z lotniska w Miami, przewozi pierwszą transzę wsparcia, które w całości ma osiągnąć wartość 100 milionów dolarów. Pomoc ta składa się z paczek zawierających żywność oraz środki higieny, które będą dystrybuowane przez organizacje katolickie, takie jak kubańska Caritas oraz Catholic Relief Services. Celem jest uniknięcie przejęcia pomocy przez instytucje podległe kubańskiemu rządowi.

Dlaczego USA wspiera Kubę?

Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podjęła tę decyzję, aby zapewnić, że wsparcie dotrze do najbardziej potrzebujących mieszkańców wyspy. Sean Callahan, prezes organizacji Catholic Relief Services, zaznaczył, że kubańskie organizacje kościelne są w stanie skutecznie dostarczyć pomoc. "Osobiście sprawdziłem, jak funkcjonują te organizacje podczas mojej podróży na Kubę, którą odbyłem kilka tygodni temu" – powiedział Callahan, wyrażając przekonanie o odpowiedzialnym i efektywnym dostarczeniu wsparcia.

Jaka jest sytuacja gospodarcza Kuby?

Niezależna rozgłośnia Radio Marti przypomniała, że amerykańska pomoc humanitarna dla Kuby została zapowiedziana w maju przez sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ten polityk, będący potomkiem kubańskich imigrantów, wielokrotnie nawoływał władze w Hawanie do demokratyzacji kraju. Od początku roku sytuacja gospodarcza Kuby uległa znacznemu pogorszeniu, co jest efektem wstrzymania przez Stany Zjednoczone dostaw ropy z Wenezueli. Doprowadziło to do kryzysu energetycznego oraz częstych przerw w dostawach prądu. Waszyngton zagroził również nałożeniem ceł na inne kraje sprzedające ropę na Kubę.

Jakie są skutki kryzysu na Kubie?

Ograniczenia w dostawach paliw oraz narastające problemy strukturalne doprowadziły do głębokiego kryzysu gospodarczego na Kubie. Sytuacja humanitarna na wyspie stale się pogarsza, co sprawia, że pomoc z USA jest niezbędna dla wielu rodzin. W tym kontekście inicjatywa Stanów Zjednoczonych ma na celu wsparcie kubańskiego społeczeństwa w trudnych chwilach.

Źródło PAP.