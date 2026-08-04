Upadek rakiety na Lubelszczyźnie. Chaos informacyjny i dezinformacja w sieci

Upadek rosyjskiej rakiety Ch-101 w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim stał się punktem zapalnym dla szerzenia dezinformacji. Zdarzenie miało miejsce 30 lipca, podczas intensywnego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej zidentyfikowano niezidentyfikowany obiekt, który był śledzony przez służby. Myśliwiec F-16 został wysłany do jego zidentyfikowania, ale o godzinie 3:46 obiekt zniknął z radarów. Następnie zlokalizowano miejsce jego upadku w rejonie Tarnawy-Kolonii.

Jak zareagowała rosyjska propaganda?

Analityk Przemysław Dudek z organizacji fact-checkingowej Demagog zauważył, że rosyjska narracja propagandowa ewoluowała w miarę pojawiania się nowych ustaleń polskich służb. „Początkowo ich wspólnym wątkiem było zrzucenie winy za to zdarzenie na Ukrainę, próbowano na przykład połączyć upadek rakiety z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Lublinie (która miała miejsce w środę, w przededniu zdarzenia)”.

Jakie były główne fałszywe narracje?

Dudek wyróżnił dwie fałszywe narracje, które „najlepiej się wgryzły”. Pierwsza sugerowała, że zdarzenie na Lubelszczyźnie to ukraińska prowokacja, druga zaś, że Polska nie była w stanie zestrzelić rakiety, bo oddała sprzęt Ukrainie. „Warto podkreślić, że obie te narracje działają na nastrojach i tematach, które już wywoływały dyskusję przed zdarzeniem na Lubelszczyźnie.”

Jakie były cele rosyjskiej dezinformacji?

Według analityków, celem rosyjskiego aparatu propagandowego było „utrzymanie niepewności, rozmycie odpowiedzialności oraz stworzenie wrażenia, że ustalenie rzeczywistego przebiegu incydentu jest niemożliwe albo poporządkowane interesom politycznym”. Rosyjskie media próbowały przypisać polskim władzom ukryte cele polityczne, sugerując, że incydent został wykorzystany do odbudowania społecznego poparcia dla Ukrainy.

Rosyjskie środki przekazu starały się także podważyć wiarygodność polskich władz, twierdząc, że Polska oskarża Rosję „bez dowodów”. W ten sposób chciano podkreślić trwające śledztwo i jego niepewne wyniki. Działania te wpisują się w szerszą strategię dezinformacyjną, której celem jest osłabienie zaufania do oficjalnych komunikatów i wprowadzenie chaosu informacyjnego.

Źródło PAP.