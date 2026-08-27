Smaki dzieciństwa wciąż są na naszych stołach. Co Polacy uznają za „swoje”?

Co oznacza dziś dla nas „tradycyjny smak” i w jaki sposób chcemy prezentować go zagranicznym gościom? Z czym kojarzą nam się lokalne produkty i czy pojawiają się jeszcze w naszym koszyku zakupowym? Odpowiedzi na te pytania prezentuje najnowsze badanie Kaufland, przeprowadzone w lipcu bieżącego roku. W badaniu zapytano Polki i Polaków o ich preferencje smakowe oraz przywiązanie do tradycyjnych produktów. Sieć chciała w ten sposób sprawdzić to, co intuicyjnie wyczuwa od lat – Polacy cenią sobie wysoką jakość oraz smaki przywołujące wspomnienia najmłodszych lat.

Uniwersalny smak dzieciństwa

We wspomnianym badaniu, na pytanie o produkty, które najbardziej przypominają im smaki dzieciństwa, aż 62,5 proc. respondentów wskazało świeże pieczywo. Co ciekawe, znaczenie tego produktu wyraźnie rośnie wraz z wiekiem respondentów: wśród osób w wieku 18-24 lata taką odpowiedź wskazało 49,5 proc. badanych, podczas gdy w grupie osób powyżej 65. roku życia było to już 72,3 proc. Dla starszych pokoleń bez wątpienia zapach i smak świeżo wypieczonego chleba z lokalnej piekarni były nieodłącznym elementem codzienności. Młodsi Polacy natomiast mają dziś szeroki wybór produktów.

Polski stół

W pamięci badanych kolejne miejsca zajęły kolejno: masło (41 proc.), twaróg (37,3 proc.) oraz tradycyjne wędliny (31,6 proc.). Układa się z tego obraz prostych, codziennych produktów od pokoleń obecnych na polskim stole, które po latach nadal pozostają w naszych wspomnieniach. Co ciekawe, poszczególne smaki z różnym natężeniem zapisały się w pamięci różnych grup wiekowych.

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie twarogu. Produkt ten najczęściej wskazywały osoby w wieku 35-44 lata (41,5 proc.), 45-54 lata (41,3 proc.) oraz 25-34 lata (40,4 proc.). Twaróg można więc uznać za jeden z produktów szczególnie mocno zakorzenionych we wspomnieniach pokolenia dzisiejszych trzydziesto-pięćdziesięciolatków.

Natomiast produktem międzypokoleniowo w równym stopniu kojarzonym z domem okazało się masło - wskazało je aż 41,01 proc. respondentów. Niezależnie od wieku kojarzy się nam ono z domową kuchnią i codziennymi posiłkami. Czołówka naszych skojarzeń pokazuje, że to co dla nas najsmaczniejsze nie zawsze musi dotyczyć wyszukanych specjałów. Często są to wręcz produkty najprostsze: kromka świeżego chleba z masłem, twaróg czy kanapka z tradycyjną wędliną na śniadanie.

Nie jest to przypadek. Smaki i zapachy potrafią być silnymi wyzwalaczami wspomnień. Z tego względu smak dzieciństwa to znacznie więcej niż konkretny produkt. To niedzielne śniadanie, kanapki przygotowane przez rodziców czy posiłki w rodzinnym gronie.

Tradycja, którą dzielimy się z innymi

Tradycyjna kuchnia to dla Polaków jednak nie tylko kwestia osobistych wspomnień, ale także tego co z dumą pokazalibyśmy innym. Polacy zapytani o to, czym poczęstowaliby zagranicznego gościa, chcąc pokazać mu charakterystyczne polskie smaki, najczęściej wskazywali na tradycyjne wędliny (63 proc. badanych). A na kolejnych miejscach znalazły się świeże pieczywo (51,7 proc.) oraz kiszonki (41,4 proc.).

Pieczywo i wędliny wracają więc w dwóch różnych kontekstach: jako część osobistych wspomnień oraz jako produkty, z których jesteśmy dumni. Także tutaj widoczne są jednak różnice między poszczególnymi grupami respondentów. Tradycyjne wędliny wybrałoby 51,4 proc. osób w wieku 18–24 lata i aż 81,2 proc. badanych powyżej 65. roku życia.

Lokalność nie działa w oderwaniu od produktu

A na co zwracamy uwagę przy zakupie świeżej żywności? Przede wszystkim jest to świeżość (76,5 proc.), smak (54,2 proc.) i cena (52,8 proc.). Kraj pochodzenia wskazało 22 proc. badanych, a to, czy produkt pochodzi od lokalnego producenta – 21,7 proc.

– Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że kiedy konsumenci myślą o produktach lokalnych, nie widzą wyłącznie miejsca ich pochodzenia. Oczekują przede wszystkim jakości, smaku i świeżości. Dlatego współpraca z regionalnymi producentami jest dla nas ważnym elementem budowania oferty odpowiadającej na oczekiwania klientów – mówi Monika Seredyńska, Kupiec z Departamentu Zakupu w Kaufland Polska.

Zmienia się natomiast miejsce, w którym konsumenci szukają takich produktów. Wraz z przemianami tradycyjnego handlu i zamykaniem części małych sklepów regionalne wyroby coraz częściej docierają do klientów innymi kanałami, choć zainteresowanie nimi nie znika. Na półkach Kauflandu klienci mogą znaleźć m.in. pieczywo Grupy Piekuś, która dostarcza do 16 marketów około 1700 bochenków dziennie, produkty OSM Nowy Sącz, gdzie wiele regionalnych wyrobów nadal powstaje w dużej mierze ręcznie, a także przetwory, miody i wędliny firm DROS, Gospodarstwa Pasiecznego Łysoń oraz MRÓZ.

Jak pokazuje badanie, choć kolejne pokolenia mogą cieszyć się coraz bardziej zróżnicowaną ofertą w sklepach oraz korzystać z przepisów kuchni całego świata, nadal lubimy nasze polskie, tradycyjne smaki i jesteśmy z nich dumni.