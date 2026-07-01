Sejm: Smartfony zakazane w szkołach? Nowe projekty na agendzie

Jakie zmiany proponuje Sejm w kwestii smartfonów w szkołach?

Sejm rozpoczął swoje posiedzenie od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych posłów poprzednich kadencji: Józefa Nowickiego oraz Piotra Chmielowskiego. Następnie posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z planem, zakaz obejmie zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe, a uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń komunikacyjnych na terenie szkoły, nawet podczas przerw i zajęć dodatkowych.

Co jeszcze znajduje się na agendzie Sejmu?

W środę posłowie będą także dyskutować nad wnioskiem rządu o przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Rozporządzenie to obowiązuje od marca ubiegłego roku i było kilkukrotnie przedłużane. Również w środę odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową, który ma na celu przyspieszenie i uproszczenie realizacji takich projektów.

Nowe inicjatywy dotyczące inwestycji i równowagi płci

Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które miałyby wejść w życie w styczniu 2027 roku. Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku Belki na określone aktywa. Kolejnym punktem obrad będzie projekt nowelizacji ustawy o równowadze płci w zarządach spółek giełdowych, który zakłada, że 33% członków zarządów i rad nadzorczych ma być przedstawicielami płci niedostatecznie reprezentowanej.

Inne projekty na posiedzeniu Sejmu

Sejm zajmie się także nowelizacją ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, co ma na celu wzmocnienie nadzoru nad jakością tych produktów. W czwartek planowane jest drugie czytanie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, znanej jako lex szarlatan, która przyzna rzecznikowi praw pacjenta nowe uprawnienia do wydawania ostrzeżeń publicznych i decyzji tymczasowych.

Zmiany w regulaminie Sejmu i nowelizacje ustaw

Podczas posiedzenia posłowie będą także debatować nad zmianą regulaminu Sejmu, zwiększającą liczbę członków komisji do spraw służb specjalnych oraz nad nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, wprowadzającą nowe formy opieki instytucjonalnej.

W piątek rano odbędą się głosowania nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy oraz pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej i Kodeksu karnego, dotyczącego m.in. propagowania totalitaryzmów.

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP