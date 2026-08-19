Jakie są skutki pożarów w Hiszpanii?

Hiszpańska obrona cywilna poinformowała, że pożary lasów w odległości około 50 kilometrów od granicy z Portugalią zmusiły mieszkańców dziesięciu wsi do opuszczenia swoich domów. Wśród ewakuowanych znajdują się podopieczni jednego z ośrodków opiekuńczych. W sumie ewakuowano 700 osób.

Walka z ogniem po obu stronach granicy

We wtorek wieczorem strażacy, wspierani przez wojsko, opanowali inny duży pożar w prowincji Huesca w Aragonii. Od 10 sierpnia spłonęło tam blisko 18 tysięcy hektarów lasów i łąk. Ewakuowano 1046 osób, które do czwartku powinny wrócić do domów.

Po drugiej stronie granicy, w Portugalii, 2 tysiące strażaków, wspieranych przez ludność cywilną, walczy z 11 dużymi pożarami lasów i nieużytków rolnych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminie Arouca, gdzie ogień zbliżył się do czterech wsi.

Skala pożarów w 2023 roku

W 2023 roku pożary zniszczyły w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Jest to obszar ponad sześciokrotnie większy niż w całym 2025 roku. Szacuje się, że z powodu żywiołu w całym kraju zginęło 16 osób, a około 80 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

Źródło PAP.