Fascynujące odkrycie naukowców. Nowe gatunki żab na Madagaskarze

Jakie są nowe gatunki żab odkryte na Madagaskarze?

Siedem nowych gatunków żab z rodzaju Rhombophryne zostało odkrytych na Madagaskarze, co zwiększa łączną liczbę znanych gatunków tego rodzaju do 27. Te fascynujące płazy, nazywane żabami diamentowymi ze względu na kształt ich ciała, przyciągają uwagę naukowców. Niektóre z nich przypominają afrykańskie żaby deszczowe, inne mają długie nogi i żyją w mchach, a jeszcze inne są solidnie zbudowane i zamieszkują tereny lądowe.

Dlaczego odkrycie nowych gatunków jest ważne?

Wiedza o nowych gatunkach żab jest kluczowa dla ochrony bioróżnorodności na Madagaskarze. Większość z tych żab na pierwszy rzut oka wydaje się brązowa, ale niektóre mają pomarańczowe, czarne lub białe plamy, które mogą odstraszać drapieżniki. Międzynarodowy zespół naukowców wykorzystał dane ze zbiorów muzealnych, badania terenowe oraz zaawansowane analizy DNA, aby lepiej zrozumieć różnorodność tych płazów.

Jakie wyzwania napotkali naukowcy?

Projekt badawczy rozpoczął się ponad dwanaście lat temu, kiedy naukowcy napotkali żaby, które wyraźnie reprezentowały nieopisane gatunki. Kiedy rozpoczynałem ten projekt dwanaście lat temu, wiedzieliśmy już, że istnieje kilka gatunków czekających na opisanie, a prawie każda wyprawa na Madagaskar odkrywała kolejny. Niektóre były stosunkowo łatwe do opisania, inne nie - przez niepewność związaną ze starszymi nazwami gatunków. Rozwikłanie tej zagadki zajęło lata – powiedział dr Mark D. Scherz. Przełomem było wykorzystanie muzeomiki, czyli sekwencjonowania DNA z historycznych okazów.

Jakie są dalsze plany ochrony?

Odkrycia te mają istotne znaczenie dla planowania ochrony przyrody na Madagaskarze. Podczas warsztatów poświęconych planowaniu obszarów chronionych, które odbyły się w marcu 2026 roku w ramach krajowego programu „Biodiversity 30x30”, kilka nowo opisanych gatunków przyczyniło się do propozycji rozszerzenia obszarów chronionych. W przypadku wielu gatunków wciąż nie wiemy prawie nic o ich biologii rozrodu, liczebności populacji ani wymaganiach ekologicznych. Bez tej wiedzy ocena ich statusu ochrony i skuteczna ochrona stają się znacznie trudniejsze – podkreślił dr Andolalao Rakotoarison.

Źródło PAP.