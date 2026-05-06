Migrena a pylenie roślin – jak zapanować nad bólem głowy w sezonie alergicznym?

Migrena i alergia to duet, który dla wielu pacjentów staje się szczególnie uciążliwy w okresie wiosennym. Autorka książki „Migrena: uwolnij się od bólu”, Joanna Zielewska, zwraca uwagę na zjawisko określane jako „sezon na migrenę”. Dotyczy on zwłaszcza osób zmagających się z alergiami oraz nietolerancją histaminy, u których wyrzut tej substancji podczas kontaktu z alergenem drastycznie nasila objawy neurologiczne.

Rola histaminy w mechanizmie bólu

Histamina to amina biogenna produkowana przez komórki układu odpornościowego, ale dostarczana jest również z pożywieniem. Pełni ona funkcję posłańca stanu zapalnego, a jej receptory znajdują się m.in. w sercu, naczyniach krwionośnych i ośrodkowym układzie nerwowym. Gdy poziom histaminy w organizmie gwałtownie wzrasta – np. wskutek pylenia roślin – dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i aktywacji receptorów bólowych, co w efekcie „otwiera bramkę bólu” i wyzwala napad migreny.

Dlaczego alergicy cierpią bardziej?

Problem nasila się, gdy organizm ma niedobór enzymu DAO (diaminooksydazy), odpowiedzialnego za rozkład histaminy. W takim przypadku substancja ta kumuluje się, prowadząc do nadmiernej pobudliwości neuronów i obniżenia progu sensorycznego. Co istotne, reakcja na produkty bogate w aminy może być różna w zależności od pory roku – alergicy mogą dobrze tolerować pewne pokarmy zimą, podczas gdy wiosną ta sama dieta staje się triggerem z powodu kumulacji histaminy z powietrza i talerza.

Praktyczne wskazówki profilaktyczne

Aby złagodzić „sezon na migrenę”, warto zastosować celowaną dietę niskohistaminową, eliminując przejściowo dojrzewające sery, czerwone wino, kiszonki i wędzone ryby. Zielewska radzi również prowadzenie dzienniczka migrenowego, by zweryfikować, czy ataki korelują z pyleniem konkretnych roślin. Ważna jest też ostrożność w fitoterapii – popularny w profilaktyce migreny złocień maruna nie jest zalecany osobom z silnymi alergiami. Zrozumienie, że migrena bywa efektem „cichej wojny” układu odpornościowego, pozwala na skuteczniejsze i bardziej świadome leczenie.

Zarządzanie migreną w kontekście alergii wymaga holistycznego spojrzenia na organizm – od dbałości o stan jelit, gdzie produkowane są enzymy rozkładające aminy, po higienę stylu życia w okresach pylenia.

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem!

Migrena to nie tylko ból – to „system sterowania bez kontrolera”, który potrafi wyłączyć Cię z życia na wiele dni. Lektura poradnika „Migrena: uwolnij się od bólu” Joanny Zielewskiej to pierwszy krok do tego, by przestać jedynie „przetrwać” i zacząć żyć mądrzej oraz spokojniej.

Dzięki tej książce zyskasz:

Kompletny 21-dniowy plan naprawczy: Gotowy jadłospis, który koi układ nerwowy, stabilizuje poziom glukozy i pomaga wyciszyć stany zapalne.

Wiedzę o nowoczesnych terapiach: Dowiesz się, jak działają przeciwciała monoklonalne (anty-CGRP), botoks oraz jakie są kryteria refundacji leczenia w Polsce.

Narzędzia do walki z „burzą w mózgu”: Poznasz niefarmakologiczne techniki, takie jak metoda STOP, relaksacja Jacobsona czy celowana suplementacja magnezem i witaminą B2.

Zrozumienie własnego organizmu: Dowiesz się, jak Twoja wysoka wrażliwość (WWO) wpływa na ból i jak zarządzać „bramką bólu”, by rzadziej dochodziło do ataków.

Wsparcie dla bliskich: Książka zawiera gotowe wskazówki, jak rozmawiać o chorobie z otoczeniem, by uniknąć stygmatyzacji i poczucia winy.

Nie pozwól, by kolejny atak migreny pokrzyżował Twoje plany.

Zamów książkę już dziś i zamień bezradność na sprawdzoną wiedzę ekspercką. Twoja droga do życia bez bólu zaczyna się tutaj!