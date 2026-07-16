Historyczne pomiary temperatury w Polsce

„Meteorologia to naprawdę jedna ze starszych dziedzin nauki, bo gdy przyjrzymy się pomiarom w Polsce, to one mają na pewno powyżej 200 lat” - zaznaczył profesor Chojnicki. Przez te dwa wieki, codziennie, nawet kilka razy dziennie, prowadzono szczegółowe pomiary temperatury. Klimatolog podkreśla, że standardy pomiarowe są zachowywane, co sprawia, że nie ma podstaw do podważania ich dokładności sprzed wieków.

Choć termometry rtęciowe były przez długi czas podstawowym narzędziem w polskich stacjach meteorologicznych, ich konstrukcja pozostała niezmieniona od początku XXI wieku. „Przez długi czas panował termometr rtęciowy, który wykorzystywał zależność, że im wyższa temperatura, tym rtęć ma większą objętość” - wyjaśnia profesor Chojnicki. Elektroniczne urządzenia pomiarowe, które pojawiły się później, również oferują dużą dokładność. Co ciekawe, pomiary temperatury są wykonywane na wysokości dwóch metrów nad ziemią.

Rekordowe temperatury i ich konsekwencje

W ostatnim tygodniu w Polsce padł nowy rekord temperatury, wynoszący 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach, co przekroczyło poprzedni rekord z 1921 roku wynoszący 40,2 stopnia. „W tym roku system klimatyczny ułożył się w taki sposób, że po 105 latach absolutny rekord temperatur został pobity” - powiedział badacz. Zjawisko to jest szczególnie niepokojące, ponieważ liczba dni z ekstremalnie wysokimi temperaturami stale rośnie.

Wzrost liczby dni upalnych

W latach 60. i 70. XX wieku w centralnej Polsce notowano zaledwie kilka do dziesięciu dni upalnych rocznie. Obecnie liczba ta może wzrosnąć do kilkudziesięciu, nawet 20 czy 30 dni. „To jest naprawdę dramatyczna zmiana, bo w bardzo krótkim czasie podwoiła nam się liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni. Zmiana klimatu nie znika, a globalne ocieplenie nie odpuszcza” - dodaje ekspert.

Noc tropikalna – nowa rzeczywistość

Jeszcze niedawno noc tropikalna była rzadkością. Od połowy lat 60. do połowy lat 70. w Poznaniu nie zanotowano ani jednej takiej nocy. Obecnie jednak, noce z temperaturą nie spadającą poniżej 20 stopni Celsjusza stają się coraz częstsze. „Po takiej nocy budzimy się niewypoczęci, często bardzo zmęczeni i rozkojarzeni” - zauważa badacz. Fale upałów są szczególnie uciążliwe, gdy towarzyszą im noce tropikalne.

Jakie są przyczyny ostatnich upałów?

„Mniej więcej dwa tygodnie temu nie doświadczyliśmy chłodu, tylko dlatego, że w pewnym sensie powstała nad nami masa dość chłodnego powietrza” - podkreślił klimatolog. Jednak w ostatnim tygodniu ten bufor zniknął, co pozwoliło gorącemu, afrykańskiemu powietrzu napłynąć do Polski. Warunki pogodowe były bezchmurne i słoneczne, co dodatkowo podniosło temperatury.

Jakie są konsekwencje dla gospodarki i zdrowia?

„Z perspektywy turysty takie warunki mogłyby zostać uznane za ładną pogodę. Pod względem gospodarki, energetyki i naszego zdrowia ocena tej sytuacji jest zupełnie inna” - podsumował klimatolog. Długotrwałe upały mogą mieć poważne skutki dla zdrowia ludzi oraz funkcjonowania różnych sektorów gospodarki.

Źródło PAP.