Kwiaty lnu: symbol pamięci ofiar Wołynia. Gest przed 11 lipca

Jak kwiat lnu upamiętni ofiary Wołynia?

„Pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczynamy akcję upamiętnienia Ofiar ludobójstwa wołyńskiego poprzez symboliczne przypięcie 11 lipca kwiatu lnu” - napisał we wtorek na platformie X Jakub Banaszek, prezydent Chełma i doradca społeczny prezydenta RP.

W związku z nadchodzącym Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, przypadającym 11 lipca, Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie zaplanowały wysłanie przypinek z kwiatem lnu do redakcji, parlamentarzystów, samorządowców oraz celebrytów. „Po raz kolejny apelujemy, zachęcamy i prosimy, aby 11 lipca w ten sposób upamiętnić ofiary” – napisał prezydent Chełma.

Dlaczego kwiat lnu?

„Potrafimy 19 kwietnia upamiętnić powstanie w getcie warszawskim poprzez symboliczne przypięcie żółtego żonkila, powinniśmy więc pamiętać także o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego” – dodał Jakub Banaszek.

Symboliczne przypinki mają przypominać o wydarzeniach z 11 lipca 1943 roku, kiedy to Ukraińska Powstańcza Armia przeprowadziła skoordynowane ataki na 99 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu. Wykorzystano fakt, że ludzie gromadzili się w kościołach w niedzielę. Ten dzień, znany jako „Krwawa niedziela”, stał się punktem zwrotnym w ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w latach 1943–1945, w wyniku którego zginęło około 100 tysięcy Polaków.

Chełm odegrał ważną rolę jako schronienie dla Polaków uciekających przed przemocą. Do końca 1943 roku zarejestrowano tam ponad 24 tysiące uchodźców. W marcu 2026 roku podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia w Chełmie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, które będzie oddziałem Muzeum Wojska Polskiego.

Symbol pamięci, kwiat lnu, został zaprojektowany przez Jakuba Gorczycę i przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Kwiat lnu kwitnie bardzo krótko, co ma symbolizować nagle przerwane życie ofiar. Niebieski kolor kwiatu oznacza wytrwałość, odnosząc się do osób walczących o pamięć o tych wydarzeniach. Roślina ta ma również właściwości lecznicze, co przypomina o procesie gojenia się ran historii.

Za te tragiczne wydarzenia odpowiedzialni są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dowódca UPA, Dmytro Klaczkiwski, wydał rozkaz czystki etnicznej na Wołyniu, którą nacjonaliści nazywali „antypolską akcją”, mającą na celu usunięcie Polaków z tych terenów.

Źródło PAP.