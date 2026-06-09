GIS ostrzega przed tym produktem. Pyłek kwiatowy może zagrażać zdrowiu

Co wykryto w pyłku kwiatowym?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące pyłku kwiatowego produkowanego przez Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”. W partii o numerze i dacie minimalnej trwałości 20/01/2028 7/4 wykryto niebezpieczne poziomy alkaloidów pirolizydynowych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

i Autor: GIS/ Materiały prasowe

Jakie działania podjął producent?

Producent rozpoczął proces wycofywania tej partii z rynku i poinformował o tym swoich odbiorców. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła przekroczenie norm alkaloidów w badaniach.

Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów - przekazał GIS w poniedziałkowym komunikacie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę u producenta 29 maja, a dalsze działania naprawcze będą monitorowane. O zagrożeniu poinformowano również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odpowiedzialnego za teren, na którym produkt został sprzedany.

Źródło PAP.