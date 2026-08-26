Gigafabryka AI w Polsce. To będzie jeden z siedmiu obiektów w całej Europie

Czy Polska zyska gigafabrykę AI?

Komisja Europejska dąży do stworzenia zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej poprzez budowę siedmiu gigafabryk AI w Europie, co ma wspierać rozwój sztucznej inteligencji. Polska jest jednym z krajów, które aktywnie zabiegają o realizację tego projektu. Zainteresowane konsorcja mogą składać oferty do 12 listopada tego roku, a po akceptacji przez Komisję Europejską, będą musiały dostarczyć moce obliczeniowe w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.

Jakie wyzwania stoją przed budową?

Proces budowy gigafabryki AI w Polsce wiąże się z licznymi wyzwaniami, takimi jak zakup działki, budowa infrastruktury oraz zapewnienie odpowiednich zasobów energetycznych i systemów chłodzenia. "Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że uzyskanie niezbędnych pozwoleń może potrwać dłużej niż przewidywane przez Komisję Europejską 1,5 roku.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił: „Nie wykluczam stworzenia projektu specustawy, jeśli projekt gigafabryki w Polsce zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, w związku z czym będą zapewnione środki na jej uruchomienie”.

Potencjalne wsparcie rządu

Standerski planuje spotkanie z przedsiębiorcami, które ma na celu zachęcenie ich do stworzenia konsorcjum i złożenia oferty w przetargu europejskim. Decyzje dotyczące lokalizacji gigafabryk mają zapaść na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

Mimo oficjalnych deklaracji zainteresowania projektem, firmy takie jak Allegro i Orange Polska wciąż czekają na ostateczne decyzje biznesowe. Beyond.pl, spółka należąca do Sebastiana Kulczyka, również wyraża zainteresowanie, ale decyzje mają zapaść wkrótce.

Jakie są plany i oczekiwania?

Pod koniec lipca, European High Performance Computing Joint Undertaking otworzyło przetarg na budowę gigafabryk AI w Unii Europejskiej. Polska stara się o projekt średniej skali, który ma obsługiwać co najmniej 75 tysięcy akceleratorów AI. Według „Gazety Wyborczej”, obecne deklaracje wskazują na możliwość stworzenia takich fabryk w Finlandii, Francji, Danii, Czechach i Polsce.

Polska już wcześniej podpisała porozumienie wspólnego postępowania przetargowego, co formalnie włącza kraj do inicjatywy. Rząd zadeklarował inwestycję ponad 400 milionów złotych na zakup mocy obliczeniowych z gotowej gigafabryki. Całkowity koszt projektu ma wynieść ponad 10 miliardów złotych.

Polska gigafabryka miałaby stać się regionalnym centrum mocy obliczeniowej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Litwa, Węgry, Chorwacja i Słowacja już wyraziły chęć zakupu usług z tej przyszłej infrastruktury.

Źródło PAP.