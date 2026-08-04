Co odkryto na portugalskich plażach?

Jak poinformowała portugalska policja, na plażach w pobliżu kurortów Comporta i Troia znaleziono znaczne ilości kokainy. Narkotyki były zapakowane w worki, które zostały wyrzucone na ląd przez ocean. O tym niezwykłym znalezisku służby zostały poinformowane przez jednego z mieszkańców.

Skąd pochodziły narkotyki?

Według ustaleń śledczych, paczki z kokainą zostały porzucone przez członków międzynarodowego gangu przemytników. Stało się to przed planowaną kontrolą ich jednostki przez portugalskie służby na wodach półwyspu Troia. Operacja przejęcia narkotyków była wspierana przez portugalską marynarkę wojenną, co pokazuje skalę i powagę sytuacji.

Kurorty pod lupą przemytników?

Lokalne media zwracają uwagę, że Comporta i Troia od dawna przyciągają uwagę gangów przemytników narkotyków. Te popularne wśród celebrytów miejsca, gdzie odpoczywali m.in. brytyjski książę Harry, Meghan Markle, Madonna, Shakira, Zac Efron, Luis Figo, Nicole Kidman i Max Verstappen, stały się celem wzmożonej aktywności przestępczej.

Źródło PAP.