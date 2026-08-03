Jakie tematy poruszy Campus Polska Przyszłości?

Campus Polska Przyszłości to inicjatywa, która powraca po rocznej przerwie, organizowana przez Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie odbędzie się w Olsztynie od 26 do 30 sierpnia. Tematyka debat skupi się na trzech głównych obszarach: „Świat, Europa i ja”, „Polska możliwości” oraz „Odporność jutra”.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się członkowie rządu, tacy jak wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pełnomocniczka ds. równości Katarzyna Kotula oraz pełnomocniczka ds. promocji marki Polski Barbara Mróz-Gorgoń. Dodatkowo, wydarzenie uświetnią goście z zagranicy, w tym laureat pokojowej nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz były minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis.

Młodzieżowe wydarzenie prezydenta Nawrockiego

W tym samym okresie, od 29 do 30 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki organizuje spotkanie dla młodych w swojej rezydencji w Juracie. „Będą to dwa dni pełne sportowych emocji, koncertów, atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami” – powiedział prezydent.

Rejestracja na to wydarzenie skierowana jest do osób w wieku 18–26 lat i odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie prezydenta.

Fundacja Zryw i jej lokalne spotkania

Oprócz Campusu Trzaskowskiego i inicjatywy prezydenta, Fundacja Zryw, założona przez Aleksandra Sikorskiego, syna szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizuje swoje spotkania we wrześniu i październiku. „Zrywy” odbędą się w sześciu województwach, a ich celem jest aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz swojego regionu i państwa.

„Jeśli ty nie weźmiesz spraw swojej społeczności we własne ręce, ktoś inny zadecyduje za ciebie. Chcesz zmieniać świat? Przyjdź na zryw” – zachęcał Radosław Sikorski w nagraniu. Gośćmi tych wydarzeń będą m.in. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Borys Budka.

Campus Polska Przyszłości zainicjowany przez Trzaskowskiego po raz pierwszy odbył się w 2021 roku w Olsztynie. Wówczas uczestniczyło w nim tysiąc młodych osób i odbyło się 116 różnych wydarzeń. Po rocznej przerwie, spowodowanej przegranymi wyborami przez Trzaskowskiego, Campus powraca w pełnej formie.

Źródło PAP.