Niski poziom Dunaju odkrywa tajemnice wojny. Na dnie znaleziono ładunki wybuchowe

Redakcja Internetowa
2026-08-03 9:45

Wysokie temperatury powodują spadek poziomu wód w węgierskich rzekach, co doprowadziło do odkrycia ładunków z czasów II wojny światowej w Budapeszcie. Węgierskie wojsko potwierdziło znalezisko, które obejmuje m.in. miny przeciwpancerne i amunicję.

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Autor: Efrem Efre/ Pexels.com

Co odkrył niski poziom Dunaju?

Z powodu wyjątkowo wysokich temperatur, poziom wody w Dunaju oraz innych rzekach i jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył. Niski stan wody w Dunaju odsłonił w Budapeszcie ładunki wybuchowe z czasów II wojny światowej. Węgierskie wojsko, cytowane przez portal Telex, potwierdziło to znalezisko.

Jakie materiały zostały znalezione?

W rejonie placu Batthyany'ego w Budapeszcie saperzy wydobyli z rzeki dziesięć min przeciwpancernych TMi-35, jeden granat ręczny oraz kilogram mieszanej amunicji. Te niebezpieczne materiały zostaną przetransportowane do centralnego punktu gromadzenia Węgierskich Sił Zbrojnych.

Źródło PAP.

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