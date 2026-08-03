Niski poziom Dunaju odkrywa tajemnice wojny. Na dnie znaleziono ładunki wybuchowe

Co odkrył niski poziom Dunaju?

Z powodu wyjątkowo wysokich temperatur, poziom wody w Dunaju oraz innych rzekach i jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył. Niski stan wody w Dunaju odsłonił w Budapeszcie ładunki wybuchowe z czasów II wojny światowej. Węgierskie wojsko, cytowane przez portal Telex, potwierdziło to znalezisko.

Jakie materiały zostały znalezione?

W rejonie placu Batthyany'ego w Budapeszcie saperzy wydobyli z rzeki dziesięć min przeciwpancernych TMi-35, jeden granat ręczny oraz kilogram mieszanej amunicji. Te niebezpieczne materiały zostaną przetransportowane do centralnego punktu gromadzenia Węgierskich Sił Zbrojnych.

Źródło PAP.