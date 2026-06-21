Nad Polską utrzymuje się niebezpieczna sytuacja pogodowa. IMGW rozszerzył obszar ostrzeżeń przed gwałtownymi zjawiskami, a dla południowej części Dolnego Śląska wydał alert III stopnia. Synoptycy prognozują tam wyjątkowo intensywne opady deszczu, silne burze oraz porywisty wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców całego kraju, a minister spraw wewnętrznych i administracji polecił służbom pozostawanie w pełnej gotowości.

Burze w 12 województwach. Możliwe ulewy, grad i silny wiatr

Ostrzeżenia IMGW przed burzami obejmują obecnie 12 województw: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie.

Prognozy wskazują, że burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu – od około 30 do lokalnie 55 mm. Zagrożeniem będą również silne podmuchy wiatru osiągające od 75 do 115 km/h. Miejscami mogą pojawić się także opady gradu.

Najbardziej niebezpieczna sytuacja przewidywana jest na południu Dolnego Śląska. Tam IMGW wydał ostrzeżenie III stopnia. Według prognoz w wyniku kumulacji opadów może spaść nawet do 70 mm deszczu, a prędkość wiatru osiągnie 80–90 km/h, lokalnie dochodząc do 110 km/h.

Alerty obowiązują do niedzieli. Upał nie odpuszcza

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zaczynają obowiązywać od sobotniego popołudnia. Większość z nich wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, jednak w części powiatów pozostaną aktywne do godziny 10 w niedzielę.

Równocześnie w wielu regionach kraju nadal obowiązują alerty przed upałami. Ostrzeżenia I i II stopnia pozostaną ważne do niedzielnego wieczora. W ciągu dnia termometry mogą wskazać od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza, natomiast nocą temperatura miejscami nie spadnie poniżej 20 stopni. Najwyższy stopień zagrożenia upałem obejmuje pas od zachodniej do centralnej Polski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców całego kraju. W komunikacie ostrzeżono przed intensywnymi opadami, burzami i silnym wiatrem, które mogą powodować utrudnienia oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni podczas przechodzenia burz oraz zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr.

Służby ratunkowe postawione w stan gotowości

W związku z prognozowaną sytuacją pogodową szef MSWiA Marcin Kierwiński polecił wszystkim podległym służbom ratunkowym utrzymywanie pełnej gotowości. Resort poinformował, że minister pozostaje w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz formacjami odpowiedzialnymi za reagowanie na skutki gwałtownej pogody.

MSWiA przypomniało, że intensywne burze i wysokie temperatury występowały już m.in. na Dolnym Śląsku oraz w województwie zachodniopomorskim, a sytuacja meteorologiczna jest na bieżąco monitorowana.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia groźnych zjawisk, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Alert III stopnia wydawany jest w przypadku prognozy ekstremalnych zjawisk mogących powodować bardzo duże szkody i stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców.