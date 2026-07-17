Plany na debatę w Sejmie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że 7 września w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się wielka debata na temat bezpieczeństwa klimatycznego Polski. Organizacja tego wydarzenia jest odpowiedzią na apel naukowców z Koalicji Klimatycznej, którzy zwrócili się do niego, podkreślając, że zmiany klimatyczne to nie kwestia poglądów, lecz faktów, które mają wpływ na nasze życie.

Czarzasty podkreślił, że to trudny temat, nad którym Sejm powinien się pochylić. „Mówienie i zaklinanie, że nie ma zmiany klimatu, nie ma sensu. Sens jest natomiast taki, żeby się zastanowić, co państwo polskie ma z tym zjawiskiem zrobić i jak dać bezpieczeństwo obywatelom i obywatelkom w momencie, kiedy zmiany klimatyczne są” – powiedział na czwartkowym briefingu.

Dlaczego debata jest tak ważna?

W ostatnich tygodniach zjawiska pogodowe przypominały o realności zmian klimatycznych. Naukowcy z różnych dziedzin zgromadzeni w Koalicji Klimatycznej podkreślają, że ich apele nie zawsze docierały do odbiorców. Profesor Szymon Malinowski, przewodniczący Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, zaznaczył, że naukowcy przedstawią gotowe rozwiązania i kierunki działań, które państwo polskie powinno podjąć, aby zminimalizować skutki zmian klimatycznych.

Profesor Zbigniew Karaczun z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej, dodał, że debata ma pokazać, że zmiana klimatu to nie tylko problem ochrony środowiska, ale rzeczywistość, która dotyka każdego z nas.

„Chcemy przekonać także państwa, ale i polityków do tego, że kwestia bezpieczeństwa klimatycznego jest elementem bezpieczeństwa narodowego” – powiedział.

Jakie są oczekiwania społeczeństwa obywatelskiego?

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, jak Katarzyna Wiekiera ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, podkreślają, że są milczącą większością, zakrzykiwaną przez denialistów, którzy nie mają rozwiązań. „Denialiści nie potrafią wytłumaczyć, co dzieje się z naszym klimatem i co dzieje się z naszą przyrodą. Naukowcy robią to doskonale od lat i przedstawiają scenariusze, które niestety się sprawdzają” – argumentowała.

Już w lipcu Czarzasty wyraził gotowość zorganizowania takiej debaty, po spotkaniu z naukowcami, którzy inicjowali apel do parlamentarzystów o podjęcie działań na rzecz ochrony obywateli przed zagrożeniami związanymi z antropogeniczną zmianą klimatu. Apel, pod którym podpisało się blisko 90 naukowców, został przekazany parlamentarzystom pod koniec czerwca.

Źródło PAP.