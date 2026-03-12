Rockbridge inwestuje w CampusAI. Na cyfrowym kampusie powstają kolejne moduły wirtualnej Dzielnicy innowacji

Rockbridge TFI SA. inwestuje w holding DistrictORG Inc. Twórcy cyfrowej szkoły campus.ai rozwijają kolejne moduły i budują Wirtualną Dzielnicę Innowacji, do której dołącza już 11 europejskich uczelni i pierwsze globalne marki. Polska spółka CampusAI PSA zamknęła 2025 rok z imponującym wynikiem 2,34 mln USD ARR, ponad 35 tys. płacących użytkowników i portfelem ponad 80 klientów korporacyjnych.

DistrictORG Inc. to międzynarodowy holding technologiczny założony przez Aureliusza Górskiego i Macieja Zientarę. Spółka działa w Polsce pod marką CampusAI (campus.ai) i od początku była projektowana jako punkt wyjścia dla szerszej wizji - wirtualnej dzielnicy innowacji (district.org). Do grona inwestorów właśnie dołączył fundusz zarządzany przez Rockbridge TFI, który specjalizuje się w inwestycjach w spółki z dużym potencjałem wzrostu, ale już o ugruntowanej pozycji w swojej niszy rynkowej. Inwestycja ma wymiar nie tylko finansowy - wesprze spółkę w budowie kompetencji i know-how w obszarze rynków finansowych i międzynarodowego skalowania.

2025: rok twardych dowodów rynkowych

DistrictORG Inc. w 2025 roku osiągnął kluczowe kamienie milowe, które pozycjonują go w globalnej czołówce startupów na etapie Seed. Spółka ukończyła fazę MVP technologii umożliwiającej współpracę ludzi w agentowych środowiskach AI w jednej cyfrowej przestrzeni. Rozszerza ona kategorię cyfrowych bliźniaków, znaną z branży real estate, o odwzorowanie procesów biznesowych, otwierając nowe możliwości dla organizacji i współpracy ludzi na szeroką skalę.

Masowa adopcja: ponad 35 000 użytkowników przy dynamice wzrostu 350% rok do roku.

Dynamiczny wzrost przychodów: 2,34 mln USD ARR wygenerowane w 2025 roku wyłącznie przez polską spółkę CampusAI PSA w holdingu (2x wzrost rok do roku).

Zaufanie korporacji: ponad 80 klientów enterprise (w tym globalne marki takie jak Canal+, Lenovo, Novartis, Skanska i Nationale-Nederlanden), które wykorzystują metody CampusAI do rozwoju kompetencji pracowników w obszarze AI.

Globalna walidacja: spółka licencjonuje swoją technologię już wielu organizacjom, w tym 11 europejskim uczelniom, które budują wirtualne miasteczko akademickie. Na ten projekt zamierzają przeznaczyć aż 18 mln EUR, by stworzyć uczelnię przyszłości. Już niedługo 120 tys. studentów i 100 naukowców będzie mogło współpracować ponad granicami krajów i wspólnie tworzyć projekty, które mają pomóc lepiej przygotować się na wyzwania nowoczesnego rynku pracy.

Wyróżnienia: w październiku 2025 spółka została wybrana do prestiżowego grona Top 20 TechCrunch Startup Battlefield. TechCrunch wskazał rozwiązanie jako istotne w zamykaniu luki kompetencyjnej AI wśród osób nietechnicznych, nazywając koncepcję budowy dzielnic innowacji - „Roblox dla dorosłych”.

„Na rynku widzimy setki startupów z wielkimi obietnicami, jednak campus.ai dostarcza to, co najważniejsze - twarde i udowodnione wyniki. Wygenerowanie blisko 2,5 mln USD powtarzalnego przychodu oraz obsługa ponad 80 korporacji to skala rzadko spotykana na tym etapie rozwoju startupu. Za projektem stoi również silna misja i dojrzałość biznesowa, które przekonała mnie do zaangażowania się większego niż tylko inwestycyjne.” – dodaje Maciej Zientara, przedsiębiorca i pierwszy inwestor CampusAI Polska, który w 2025 roku dołączył jako współtwórca holdingu DistrictORG Inc., wnosząc ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami biznesowymi.

Wirtualna Dzielnica Innowacji - kolejny etap

Po sukcesie CampusAI spółka rozszerza platformę o nowe moduły, co tworzy olbrzymią wartość dla obecnych klientów. Campus.ai pozostaje platformą edukacyjną, której celem jest budowa ekosystemu innowacji dostępnego w ramach District.org. Ekosystem ten zapewni powszechny dostęp do wiedzy, infrastruktury, kapitału, sieci kontaktów oraz realnych możliwości rozwoju dla absolwentów CampusAI. Umożliwi również współpracę z innymi organizacjami oraz budowę zasilanych AI cyfrowych bliźniaków, które można łatwo rozbudowywać o nowe funkcje, znacząco rozszerzając modele biznesowe firm.

Założyciel i prezes DistrictORG Inc., Aureliusz Górski, ma ponad dekadę doświadczenia w budowie ekosystemów innowacji. Współtworzył w Polsce m.in. sieć coworkingową AIP Business Link, centrum innowacji CIC Warsaw oraz fundację Venture Café, a także pracował w globalnych strukturach Cambridge Innovation Center, które od lat wspiera rozwój ekosystemów innowacji w największych miastach świata. Po pandemii Górski rozpoczął prace nad koncepcją ekosystemu odpornego na ograniczenia przestrzenne, czego pierwszym efektem właśnie wirtualna szkoła CampusAI. We współpracy z naukowcami, m.in. prof. Aleksandrą Przegalińską i prof. Dariuszem Jemielniakiem, firma opracowała metodę Human+AI. Dzięki budowie wirtualnego świata spółka może tworzyć immersyjne platformy dla organizacji i dostarczać wiedzę milionom użytkowników. W tym roku powstaną kolejnych moduły, takie jak wirtualny hub biznesowy (Business Hub), park naukowy (Research Park), centrum innowacji społecznych (Impact Hall) oraz hala wystawowa (Expo Arena), tworząc fundament Wirtualnej Dzielnicy Innowacji dostępnej w chmurze. Od 2027 roku spółka planuje wzmacniać lokalne ekosystemy innowacji, wspierając budowę suwerennych środowisk innowacji we współpracy z najbardziej zaangażowanymi użytkownikami w miastach na całym świecie.

„Dziś jedna osoba, wykorzystując AI, może stworzyć prototyp w jeden dzień. Aby jednak wprowadzić pomysł na rynek, potrzebna jest współpraca - lokalna i globalna. Brak dostępu do zasobów w wielu miastach sprzyja emigracji talentów i drenuje lokalne ekosystemy. Potrzebujemy nowej generacji środowiska, które pozwoli rozwijać, inkubować i odpowiedzialnie wdrażać innowacje. Campus.ai demokratyzuje wiedzę o AI, a district.org tworzy platformę dalszego rozwoju bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Przy wsparciu lokalnych partnerów, którzy stworzą lokalne huby, może to zapewnić dostęp do zasobów na poziomie Doliny Krzemowej nawet w małych miejscowościach. Być może właśnie tam mieszka kolejna osoba, której pomysł mógłby zmienić pozytywnie świat.” – podkreśla Aureliusz Górski, Founder & CEO DistrictORG.

Teraz tę wizję dodatkowo wzmacniają eksperci z doświadczeniem w branżach takich jak rynki finansowe, dodając do projektu silny wymiar biznesowy.

DistrictORG informuje jednocześnie, że rezygnuje z tradycyjnego prezentowania oferty funduszom i zaprasza inwestorów do obserwowania swojego rozwoju poprzez dedykowany newsletter inwestorski https://invest.district.org/. Zainteresowane osoby mogą na bieżąco śledzić postępy projektu i włączać się w inicjatywy powstające w jego ekosystemie poprzez wirtualną przestrzeń Investors Lounge.

Materiał reklamowy