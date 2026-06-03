Rzuć palenie z farmaceutą. Janusz Chabior pokazuje, jak to zrobić!

EUFORIA. Darrell Britt-Gibson (Bishop) i Marshawn Lynch (G) o 3. sezonie | Wywiad ESKA

Aż 97% prób rzucenia palenia kończy się już pierwszego dnia, a tyle samo osób podejmuje je bez żadnego wsparcia[4]. W praktyce oznacza to, że większość osób próbuje poradzić sobie z uzależnieniem samodzielnie, pomimo tego że ma ono zarówno fizyczny, jak i psychologiczny wymiar. Nic więc dziwnego, że 85% palaczy podejmuje więcej niż jedną próbę zerwania z nałogiem[5], a skuteczność tych działań pozostaje niska.

Coraz częściej mówi się więc wprost: brak odpowiedniego przygotowania i wsparcia bardziej wpływa na niepowodzenie niż silna wola.

Dotychczas takie doświadczenia miał znany aktor Janusz Chabior, który otwarcie mówi o decyzji o rzuceniu palenia. Tym razem nie chce jednak polegać wyłącznie na silnej woli i w ramach kampanii „Rzuć palenie z farmaceutą” organizowaną przez Kenvue sięga po wsparcie: farmaceuty, psychologa, dietetyka oraz najbliższych.

Postanowiłem definitywnie rzucić palenie po ponad 50 latach. Próbowałem kilka razy, ale zawsze to była wyczerpująca walka. Tylko silna wola nie wystarczyła. Gdy pojawiał się stres, wracałem do nałogu i z próby na próbę coraz bardziej uświadamiałem sobie, że nie dam rady rzucić palenia. Ale teraz mam dookoła przyjaciół, którzy mnie wspierają. Mam plan działania i pomoc. Pomogła mi farmaceutka, która ułożyła plan działania i przygotowała mnie na to, co przede mną. Takie wsparcie w Aptece? Nie spodziewałem się! A jednak! Mam też obok siebie bliskich, korzystam ze wsparcia psychologa i dietetyka, więc lepiej rozumiem cały proces, nawet w tych trudniejszych momentach. I to jest dla mnie największa zmiana – fakt, że nie jestem w tym sam. Jestem bohaterem, bo poprosiłem o wsparcie. Bądź i Ty. Bardzo się cieszę z udziału w kampanii „Rzuć palenie z farmaceutą”. Razem możemy pokazać, że nawet po tylu latach można spróbować jeszcze raz, tylko warto zrobić to mądrzej i z pomocą – powiedział Janusz Chabior, aktor i ambasador kampanii „Rzuć palenie z farmaceutą” organizowanej przez Kenvue.

Symbolicznym początkiem tej drogi jest start aktora w biegu Runmageddon, który dla wielu osób oznacza przekraczanie własnych granic.

Pierwszy krok zaczyna się w aptece

Kampania „Rzuć palenie z farmaceutą” promuje inne podejście: by zacząć od wizyty w aptece i rozmowy, nie tylko samej deklaracji. Dzięki temu wychodzący z nałogu otrzyma to, czego potrzebuje, by zacząć, zaplanuje pierwsze dni bez papierosa, dostanie odpowiednie wsparcie, przygotuje się na kryzysy i potknięcia. A co najważniejsze, zakoduje sobie ważną kwestię, niezwykle wspierającą wyjście z nałogu: że nieidealnie nie znaczy nieskutecznie.

Eksperci podkreślają, że najlepsze jest połączenie wsparcia farmakologicznego i behawioralnego. Według badań takie podejście zwiększa szanse powodzenia nawet 3-5 razy[6]. To właśnie dlatego tak duży nacisk kładziony jest na moment startu i na świadome rozpoczęcie procesu, nie tylko rzucenie kolejnej deklaracji, że zaczyna się od jutra.

Ogromne znaczenie mają też codzienne nawyki, takie jak sen, nawodnienie i sposób odżywiania.

Rzucanie palenia to wciąż jeden z najważniejszych tematów zdrowotnych – w Polsce papierosy pali około 30% dorosłych, a skutki tego nałogu są jedną z głównych przyczyn zgonów, którym można było zapobiec. Problemem rzadko jest brak motywacji do skończenia z nałogiem, a częściej brak planu i odpowiedniego wsparcia. Dlatego w kampanii „Rzuć palenie z farmaceutą” pokazujemy konkret: indywidualne podejście i pomoc specjalistów, które mogą zwiększyć skuteczność walki z nałogiem nawet pięciokrotnie. Jako dietetyk często słyszę obawy związane z potencjalnym przyrostem masy ciała. Zawsze jednak podkreślam, że dzięki wprowadzeniu prostych zmian czy trików żywieniowych można tego uniknąć, ale nawet jeśli waga chwilowo wzrośnie, korzyści zdrowotne z rzucenia palenia są nieporównywalnie większe. Cieszę się, że mogę poruszyć tak ważny społecznie temat i być częścią projektu, który realnie wskazuje skuteczną drogę walki z nałogiem – powiedział dr Michał Wrzosek, dietetyk i ekspert kampanii „Rzuć palenie z farmaceutą” organizowanej przez Kenvue.

Rzucanie palenia jest procesem

Jednym z najważniejszych założeń kampanii jest zmiana sposobu myślenia o rzucaniu palenia. Zamiast traktować je jako test silnej woli, pokazuje, że osoba uzależniona musi przygotować się na proces wymagający czasu i wsparcia. Co istotne, ważne są i osoba rzucająca, i jej otoczenie. Bliscy odgrywają istotną rolę, a ich reakcje, słowa i obecność mogą naprawdę wpłynąć na przebieg całej drogi. Dlatego kampania pokazuje zarówno perspektywę osoby wychodzącej z nałogu, jak i tych, którzy ją wspierają.

Małe zmiany, które podnoszą motywację

Choć początki są najtrudniejsze, to pierwsze efekty pojawiają się szybciej, niż wielu osobom się wydaje. Organizm zaczyna się regenerować niemal natychmiast, a w kolejnych tygodniach poprawia się kondycja, samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Wracają smak i zapach, pojawia się więcej energii, a drobne, codzienne zmiany zwiększają motywację do dalszego działania.

To właśnie tych małych kroków dotyczy cała kampania. Ważne jest zrozumienie, że zmiana nie musi być spektakularna, żeby była skuteczna.

___________________

[1] Perski O, West R, Brown J, Mohamed H. Estimated Failure to Report Unsuccessful Quit Attempts by Type of Cessation Aid: A Population Survey of Smokers in England. Journal of Smoking Cessation. 2022;2022:e13. doi:10.1155/2022/5572480

[2] https://www.gov.pl/web/psse-wielun/swiatowy-dzien-bez-tytoniu-2025

[3] Polska Akademia Nauk. Rekomendacje II [Internet]. Warszawa: Polska Akademia Nauk; 2023 [cyt. 2026 Maj 27]. Dostępne na: https://pan.pl/app/uploads/2023/09/Rekomendacje_II_3.pdf

[4] Perski O, West R, Brown J, Mohamed H. Estimated Failure to Report Unsuccessful Quit Attempts by Type of Cessation Aid: A Population Survey of Smokers in England. Journal of Smoking Cessation. 2022;2022:e13. doi:10.1155/2022/5572480

[5] Gallup's Annual Consumption Habits poll, conducted July 10-14.

[6] Sutherland G. Heart 2003; 89(suppl II): ii25–ii27. Wynik na podstawie przewidywanej rocznej abstynencji od palenia po zastosowaniu profesjonalnej porady zdrowotnej oraz jej połączenia z farmakoterapią w porównaniu z brakiem otrzymania profesjonalnej porady 5. West R, Papadakis S. National Centre for Smoking Cessation and Training. Stop smoking services: increased chances of quitting. 2019. Available at: https://cloudfront.ncsct.co.uk/pdfs/Stop%20smoking%20services%20effectiveness.pdf. Accessed May 2026.