Polska kinematografia to bogata i różnorodna historia, pełna wybitnych twórców, niezapomnianych aktorów i filmów oraz seriali, które na stałe wpisały się w kanon kultury naszego kraju. Nie ważne czy mówimy o powojennych dramatach, kinie moralnego niepokoju czy komediach Stanisława Barei. W dziejach polskiej kinematografii nie brakuje wybitnych dzieł, które z sentymentem wspominamy do dziś i z chęcią do nich wracamy. Uwielbiasz polskie kino? Myślisz, że widziałeś każdą rodzimą produkcję i znasz wszystkie tytuły? Jeśli tak, rozwiąż nasz quiz i spróbuj podać brakujące słowo w tytule kultowych polskich produkcji.

Quiz z klasyki polskiego kina. Uzupełnisz brakujące słowo w tytule kultowego dzieła? Pytanie 1 z 12 Jakiego słowa brakuje w tytule filmu "..., panie sierżancie"? Uwaga Wiosna Alarm Następne pytanie