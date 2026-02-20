Język polski słynie z bogactwa słownictwa, pełnego niuansów i subtelnych różnic znaczeniowych. Synonimy są nieodłącznym elementem naszego języka, służą nie tylko do wzbogacania wypowiedzi, ale również umożliwiają precyzyjne wyrażanie myśli. Wyobraź sobie, jak nudna byłaby książka, gdyby autor cały czas powtarzał te same słowa! To właśnie dzięki synonimom język polski może być tak różnorodny i pełen barw. Zapraszamy cię do sprawdzenia, jak dobrze radzisz sobie z wybieraniem odpowiednich synonimów. Przekonaj się, jakie słowa potrafisz wytypować bezbłędnie, i udowodnij, że znasz język polski na najwyższym poziomie!

QUIZ: Wybierz odpowiedni synonim – test dla znawców języka polskiego! Pytanie 1 z 30 Synonim słowa "Hermetyczny" to: Szczelny Bezczelny Następne pytanie