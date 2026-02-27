QUIZ. Wizyta Holendra w Wilkowyjach? Pamiętasz ten wątek z serialu "Ranczo"?

Wilkowyje widziały już niejedno – polityczne awantury, wielkie plany wójta, niekończące się dyskusje przy ławeczce i romanse, o których plotkowała cała gmina. A jednak są takie momenty w „Ranczu”, które do dziś wywołują u fanów ten sam odruch: uśmiech, szybkie „o, pamiętam!” i natychmiastową potrzebę opowiedzenia komuś, jak to wtedy było. Wizyta Holendra w Wilkowyjach jest dokładnie jednym z takich wątków – niby z zewnątrz drobiazg, a w praktyce mała burza, która przetoczyła się przez wieś i zostawiła po sobie masę cytatów, nieporozumień i scen, które ogląda się z przyjemnością nawet po latach.

„Ranczo” w ogóle miało tę wyjątkową umiejętność, że z codzienności robiło wielką opowieść – raz ciepłą i rodzinną, raz zadziorną i satyryczną, ale zawsze bliską widzom. To serial, w którym każdy zna każdego, plotka rozchodzi się szybciej niż oficjalne komunikaty, a lokalne „wielkie sprawy” potrafią urosnąć do rangi wydarzeń niemal państwowych. I chyba właśnie dlatego tak dobrze pamięta się poszczególne wątki: bo w tle zawsze są charakterystyczni bohaterowie, ich przyzwyczajenia, małe słabości i wielkie ambicje – podane z humorem, ale i zaskakująco trafną obserwacją.

Obcy w Wilkowyjach, czyli temat numer jeden

Bo w Wilkowyjach wystarczy, że pojawi się ktoś „z zagranicy”, a już zaczyna się festiwal domysłów: kto to, po co przyjechał, czego szuka i – co najważniejsze – co z tego będzie dla gminy. Jedni widzą szansę, inni zagrożenie, a jeszcze inni po prostu temat do rozmów na cały dzień. Holender w serialu uruchomił dokładnie te mechanizmy: jedni od razu chcieli się wykazać, inni poczuli się nieswojo, a część bohaterów – jak zwykle – wolała udawać, że wszystko kontroluje, choć kontrola wymykała się z rąk z minuty na minutę.

W "Ranczu" napięcie szybko zmieniało się w komedię

Jeśli pamiętasz ten wątek, to wiesz, że „Ranczo” potrafiło świetnie pokazać, jak z pozornie zwykłej wizyty robi się wielkie wydarzenie. Wystarczy kilka źle zrozumianych gestów, jedno niezręczne zdanie i odrobina wilkowyjskiej fantazji, żeby atmosfera zgęstniała. A przecież w tym serialu największa frajda polegała na tym, że nawet napięcie szybko zamieniało się w komedię – i w puentę, która zostawała w głowie na długo.

Sprawdź się w quizie – pamiętasz te szczegóły z "Rancza"?

No to jak – przypomnisz sobie, kto pierwszy „rozpracował” Holendra, kto próbował ugrać na tym najwięcej i jakie sceny były w tym wątku absolutnie kultowe? Sprawdź swoją pamięć w quizie. Uwaga: będzie trochę podchwytliwych pytań, bo w Wilkowyjach szczegóły mają znaczenie – a jeden drobiazg potrafi zmienić sens całej historii!

QUIZ. Wizyta Holendra w Wilkowyjach? Pamiętasz ten wątek z "Rancza"? Pytanie 1 z 10 W którym sezonie Holender odwiedził Wilkowyje? W drugim sezonie W piątym sezonie W siódmym sezonie Następne pytanie

O serialu "Ranczo"

"Ranczo" o jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowo-komediowych, emitowana w TVP1. Akcja rozgrywa się w fikcyjnej wsi Wilkowyje na Podlasiu, gdzie losy mieszkańców splatają się z lokalną polityką, plotkami i codziennymi konfliktami, podanymi w lekkiej, satyrycznej formie. Serial zadebiutował w 2006 roku i doczekał się łącznie dziesięciu sezonów, a dziś wciąż ma wierne grono widzów, którzy wracają do niego dla klimatu, humoru i kultowych postaci.

