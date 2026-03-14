Quiz PRL. Pamiętasz, jak w tamtych czasach obchodzono Wielkanoc?

Wielkanoc, podobnie, jak zwykła codzienność, w PRL-u nieodłącznie kojarzyła się z kolejkami i kartkami na mięso. Aby przygotować świąteczny stół z prawdziwego zdarzenia, trzeba było wykazać się sprytem, znajomościami i cierpliwością. Mięso, masło, cukier, a nawet jajka - wszystko było reglamentowane lub trudno dostępne. Choć w mediach pomijano aspekt religijny świąt, to święcenie pokarmów w Wielką Sobotę pozostawało jednym z najbardziej zakorzenionych zwyczajów. Tłumy wiernych ustawiały się z koszykami przy kościołach, często w towarzystwie dzieci. W koszyku nie mogło zabraknąć jajek, kiełbasy, chleba, chrzanu i obowiązkowej figurki baranka. Choć propaganda PRL promowała "świeckie wartości", ulice w Wielkanoc były puste, a w domach pachniało żurkiem, pieczonym mięsem i babą drożdżową.Pamiętacie, jak wyglądały obchody Wielkanocy w czasach Polski Ludowej? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.

Quiz. Wielkanoc w PRL-u. Pamiętasz, jak ją obchodzono? Pytanie 1 z 13 Jak władze PRL-u nazywały Święta Wielkanocne? Zielone Święta Święta Wiosenne Święta Przesilenia Wiosennego Następne pytanie