Wielkanoc, podobnie, jak zwykła codzienność, w PRL-u nieodłącznie kojarzyła się z kolejkami i kartkami na mięso. Aby przygotować świąteczny stół z prawdziwego zdarzenia, trzeba było wykazać się sprytem, znajomościami i cierpliwością. Mięso, masło, cukier, a nawet jajka - wszystko było reglamentowane lub trudno dostępne. Choć w mediach pomijano aspekt religijny świąt, to święcenie pokarmów w Wielką Sobotę pozostawało jednym z najbardziej zakorzenionych zwyczajów. Tłumy wiernych ustawiały się z koszykami przy kościołach, często w towarzystwie dzieci. W koszyku nie mogło zabraknąć jajek, kiełbasy, chleba, chrzanu i obowiązkowej figurki baranka. Choć propaganda PRL promowała "świeckie wartości", ulice w Wielkanoc były puste, a w domach pachniało żurkiem, pieczonym mięsem i babą drożdżową.Pamiętacie, jak wyglądały obchody Wielkanocy w czasach Polski Ludowej? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.
Quiz PRL. Pamiętasz, jak w tamtych czasach obchodzono Wielkanoc?
2026-03-14 6:22
Choć Polska Rzeczpospolita Ludowa oficjalnie była państwem świeckim, a religia często schodziła na dalszy plan w życiu publicznym, Wielkanoc - obok Bożego Narodzenia - pozostawała jednym z najważniejszych świąt w polskich domach. Pamiętasz, jak wówczas obchodzono święta Wielkanocne?