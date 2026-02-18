Quiz PRL - 25 pytań. Jak dobrze znasz tamte czasy?

Julia Mościńska
2026-02-18 11:03

Czasy PRL-u to dla jednych wspomnienie młodości, a dla innych kompletnie niezrozumiała epoka. Gdyby dziś zapytać młodzież o saturator, kartki na mięso czy "Teleranek", większość z nich bezradnie wzruszyłaby ramionami. Nasz quiz zawiera 25 pytań, które dla pokolenia Z mogą brzmieć jak z innej planety. Starsi wzruszą się z sentymentu. Młodsi? Prędzej zgadną niż odpowiedzą z pełną świadomością.

Quiz PRL. To prawda, czy fałsz? Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna

Dla wielu osób dorastających w Polsce Ludowej wspomnienie tamtych czasów wywołuje lawinę emocji. Niektórzy z nostalgią wspominają dzieciństwo pachnące gumą Donald i wakacje nad Bałtykiem w namiocie. Inni pamiętają kolejki za papierem toaletowym, godziny spędzone pod sklepem mięsnym i absurdalną biurokrację, która rządziła życiem obywateli. Choć minęły już dekady, wiele zjawisk i haseł z tamtego okresu wciąż jest żywe w pamięci starszego pokolenia.

Dzisiejsza młodzież, wychowana w świecie internetu, szybkiego dostępu do informacji i nieograniczonego wyboru, nie bardzo potrafi sobie wyobrazić realia życia w kraju, w którym rolki papieru były towarem luksusowym, a zdobycie kawy ziarnistej wymagało znajomości i szczęścia. Przeciętny nastolatek nie będzie wiedział, czym był Pewex, jak wyglądały kartki na żywność i dlaczego telewizor kolorowy był obiektem pożądania całej rodziny.

Quiz z wiedzy o PRL to tak naprawdę podróż w czasie. Odpowiedzi na pytania o radiowęzeł szkolny, potrafią przywołać szeroki uśmiech u tych, którzy dorastali w tamtej rzeczywistości. Dla młodych z kolei to jak czytanie podręcznika do historii alternatywnej.

Quiz PRL - 25 pytań. Jak dobrze znasz tamte czasy?
Pytanie 1 z 25
Co było głównym celem tzw. czarnych sobót w PRL?
