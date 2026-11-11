Nasi przodkowie żyli w ogromnej integracji z naturą, która wyznaczała bieg codziennego istnienia istot żyjących na Ziemi. Nie bez powodu nasi pradziadkowie często spoglądali w niebo, gdyż to właśnie zmieniająca się przyroda niejednokrotnie decydowała o tym, jakie działania podejmą gospodarze. Przysłowia niosą ze sobą ogromna mądrość, która ukazuje doświadczenie życiowe naszych przodków. Termin "przysłowie" do języka polskiego wprowadził w 1658 roku kasztelan lwowski Andrzej Maksymilian Fredro. Przysłowia mają charakter alegoryczny (oprócz znaczenia dosłownego, niesie także znaczenie ukryte) i z reguły są przestrogami, nakazami, zakazami i pouczeniami. Myślisz, że polskie przysłowia nie mają przed wami żadnych tajemnic? Koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie o tych, które mówią o listopadzie.

Quiz. Znasz te polskie przysłowia o listopadzie? Komplet 10/12 to prawdziwy wyczyn Pytanie 1 z 12 Dokończ przysłowie: "Grzmot listopada dużo zboża ..." zjada zapowiada nada Następne pytanie