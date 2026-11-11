Nasi przodkowie żyli w ogromnej integracji z naturą, która wyznaczała bieg codziennego istnienia istot żyjących na Ziemi. Nie bez powodu nasi pradziadkowie często spoglądali w niebo, gdyż to właśnie zmieniająca się przyroda niejednokrotnie decydowała o tym, jakie działania podejmą gospodarze. Przysłowia niosą ze sobą ogromna mądrość, która ukazuje doświadczenie życiowe naszych przodków. Termin "przysłowie" do języka polskiego wprowadził w 1658 roku kasztelan lwowski Andrzej Maksymilian Fredro. Przysłowia mają charakter alegoryczny (oprócz znaczenia dosłownego, niesie także znaczenie ukryte) i z reguły są przestrogami, nakazami, zakazami i pouczeniami. Myślisz, że polskie przysłowia nie mają przed wami żadnych tajemnic? Koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie o tych, które mówią o listopadzie.
Quiz. Znasz te polskie przysłowia o listopadzie? Komplet 10/12 to prawdziwy wyczyn
2026-11-11 11:07
Nie od dziś wiadomo, że przysłowia są mądrością narodu. Przysłowia to nic innego jak zbiór przemyśleń i obserwacji dotyczących świata i rzeczywistości, która otaczała naszych przodków, którzy wnikliwie analizowali swoje życie i na tej podstawie stworzyli mądrości ludowe, które mają na celu pomóc zrozumieć świat i jego porządki. Myślisz, że znasz polskie przysłowia? Jeśli tak, koniecznie sprawdź się w naszym quizie.