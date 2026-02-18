QUIZ: Połącz autora z epoką literacką. Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego

2026-02-18 11:38

Wiedza o epokach literackich to jeden z fundamentów znajomości języka polskiego. Nasz quiz o twórcach literackich i czasach w jakich tworzyli pozwoli ci sprawdzić swoją wiedzę na ten kluczowy temat. To zabawa nie tylko dla znawców języka polskiego, ale dla każdego, kto chce dostarczyć sobie trochę rozrywki i sprawdzić swoją wiedzę.

i

Autor: Wisława Szymborska fot. Wojtek Laski // Adam Mickkiewicz fot. Wojciech KORSAK // Julian Tuwim fot. Marek BAZAK/ East News

Quiz „Połącz autora z epoką literacką” to świetna okazja, by przekonać się, jak dobrze pamiętasz twórców znanych z lekcji języka polskiego – od Mikołaja Reja po Wisławę Szymborską. Wystarczy kilka pytań, by przekonać się, które epoki mamy w małym palcu, a które wymagają odświeżenia wiedzy. To idealny sposób na utrwalenie informacji, które często uciekają z pamięci po szkole, a przecież są częścią naszego kulturowego dziedzictwa.

Kiedy trafiamy na pytanie o Mickiewicza, Słowackiego czy Prusa, od razu przypominają się szkolne lektury, cytaty i charakterystyczne motywy. Warto więc potraktować taki quiz jako formę przyjemnego treningu umysłowego. Można go rozwiązać w przerwie w pracy, podczas podróży czy wieczorem dla relaksu. A jeśli wciągnie Cię ta forma zabawy, w sieci znajdziesz dziesiątki podobnych testów, które sprawdzą Twoją wiedzę nie tylko z literatury, ale też z historii, geografii czy kultury.

Pytanie 1 z 20
Jan Kochanowski
Quiz