QUIZ: Co pamiętasz z czasów PRL-u. Dołącz do grona mistrzów

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-18 11:38

Czy epoka PRL-u wydaje Ci się odległa jak kosmos? Dla tych, którzy dorastali w tych burzliwych czasach, wspomnienia są nadal żywe! Specjalnie dla Was, dzieci PRL-u, przygotowaliśmy wyjątkowy quiz, który sprawdzi, ile naprawdę pamiętacie z tamtych lat. Tylko osoby z żelazną pamięcią zdobędą maksymalną liczbę punktów. Czy jesteś gotów wykazać się i dołączyć do elitarnego grona mistrzów, zdobywając pełne 10/10? Sprawdź swoje wspomnienia i przekonaj się, czy PRL wciąż jest częścią Ciebie!

Quiz

i

Autor: Pixabay.com Quiz z wiedzy o czasach PRL-u

Choć lata PRL-u to odległa już historia, to wspomnienia o tej epoce wciąż żywo rezonują w umysłach tych, którzy ją przeżyli. Kultowe przedmioty, niezapomniane słowa, charakterystyczne zwyczaje... Czy pamiętasz je wszystkie? Stworzyliśmy wyjątkowy quiz dla prawdziwych znawców tamtych czasów. Pytania mogą zaskoczyć, a nawet wytrawny nastolatek miałby problem z uzyskaniem choćby 3 punktów na 10! Sprawdź, ile naprawdę pamiętasz i czy zdołasz osiągnąć perfekcyjny wynik. Czy jesteś gotowy podjąć wyzwanie?

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Trudny quiz geograficzny. My podajemy stolicę, a ty państwo. 15/20 punktów to duży sukces!

SHORT - Reacts - Roxie Węgiel - Agustin Dance Dance Dance | ESKA

Jesteś ekspertem od PRL-u. Sprawdź swoją wiedzę i się przekonaj!

Czy potrafisz przypomnieć sobie wszystko, co charakterystyczne dla czasów PRL-u? Weź udział i sprawdź, czy zasługujesz na tytuł eksperta epoki PRL. Nie zwlekaj, rozpocznij wyzwanie już teraz i daj się porwać emocjom, jakie niesie z sobą ta wyjątkowa quizowa przygoda!  

Quiz dla dzieci PRL-u. Pamiętasz wszystko?
Pytanie 1 z 10
Czym jest 366?
Drogowskazy
PRL na czterech kółkach. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Quiz