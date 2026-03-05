Quiz o szalonych latach 90. Młodzież nie ma szans. Tylko milenialsi zdobędą komplet punktów

Lata 90. to czas, kiedy polskie społeczeństwo stopniowo dostosowywało się do nowej rzeczywistości. Na rynku pojawiły się pierwsze zachodnie marki i centra handlowe. Wielkim wydarzeniem było powstanie pierwszej w kraju restauracji sieci McDonalnd's. W domach coraz częściej można było zobaczyć telewizory kolorowe, gdzie młodzież z zapałem odkrywała amerykańskie kapele dzięki stacji MTV, a także magnetowidy, na których na kasety VHS nagrywało się prawie wszystko. Jakiś czas potem pojawiły się także pierwsze komputery z dostępem do internetu. Lata 90. to również wielkie zmiany w kulturze i rozrywce. Telewizja stała się bardziej różnorodna - obok Telewizji Polskiej pojawiły się pierwsze stacje komercyjne, a na listach przebojów królowały zespoły rockowe z Hey, Wilkami i IRĄ, na czele, a do głównego nurtu zaczęły przebijać się również formacje hip-hopowe. Bez wątpienia lata 90., to czas, który wielu wspomina z sentymentem. Sprawdźcie, jak wiele jeszcze pamiętacie z tego okresu.

Quiz o latach 90. Komplet punktów tylko dla tych, którzy żyli w tamtych czasach Pytanie 1 z 15 W którym roku miała miejsce denominacja złotego, która wprowadziła nową jednostkę pieniężną? 1992 1995 1998 Następne pytanie