Język polski, choć piękny, jest również skomplikowany. W szkole każdego ucznia przerażała konieczność zapamiętania wszystkich zasad gramatycznych i ortograficznych. Jednak, choć w czasach szkolnych spędzały nam one sen z powiek, to warto pamiętać, że mają one ogromne znaczenie w codziennym życiu - zwłaszcza w przypadku komunikacji pisemnej. Poprawne posługiwanie się językiem świadczy o naszej staranności, wykształceniu i szacunku wobec odbiorcy. Poprawnie skonstruowane zdania są czytelne i jasne. Błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy gramatyczne mogą prowadzić do nieporozumień i utrudniać odbiór informacji. Znajomość zasad językowych pomaga wyrażać myśli w sposób klarowny i precyzyjny, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby zapamiętać wszelkie reguły, które obowiązują w języku polskim. Jesteście ortograficznymi geniuszami? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie, czy wiecie, jak zapisać poszczególne wyrazy z partykułą "nie".
Quiz kartkówka z polskiego. Słowa z "nie". Wiesz, czy piszemy je razem, czy osobno?
2026-02-22 8:51
Polska ortografia bywa skomplikowana, a jednym z częstych problemów jest poprawny zapis wyrazów z partykułą „nie”. Czy należy ją pisać łącznie, czy oddzielnie? Myślisz, że ortografię masz w małym palcu? Jeśli uważałeś na zajęciach z języka polskiego, bez problemu poradzisz sobie w naszym quizie.