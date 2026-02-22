Quiz kartkówka z polskiego. Słowa z "nie". Wiesz, czy piszemy je razem, czy osobno?

Polska ortografia bywa skomplikowana, a jednym z częstych problemów jest poprawny zapis wyrazów z partykułą „nie”. Czy należy ją pisać łącznie, czy oddzielnie? Myślisz, że ortografię masz w małym palcu? Jeśli uważałeś na zajęciach z języka polskiego, bez problemu poradzisz sobie w naszym quizie.

