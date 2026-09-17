Powieść, która nie przestaje być aktualna

Opublikowana pod koniec XIX wieku "Lalka" to znacznie więcej niż historia nieszczęśliwej miłości. Bolesław Prus stworzył wielowątkowy obraz społeczeństwa, pokazując konflikty klasowe, ambicje, żądzę pieniądza, przemiany obyczajowe i zderzenie romantycznych marzeń z codziennością. Właśnie ta wielowarstwowość sprawiła, że powieść na stałe weszła do kanonu polskiej literatury.

Kultowa historia w nowej odsłonie

We wrześniu 2026 r. na Netflixie zadebiutował sześcioodcinkowy miniserial "Lalka" w reżyserii Pawła Maślony. Twórcy określają go jako współczesną, autorską reinterpretację powieści. Na tym jednak nie koniec. 30 września 2026 r. do kin trafi nowa filmowa "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Klasyczna powieść znów więc wychodzi poza szkolne ławki. I chyba właśnie w tym tkwi jej siła - historia napisana przez Prusa wiele dekad temu nadal daje twórcom pole do własnej interpretacji, a widzom okazję, by spojrzeć na dobrze znanych bohaterów świeżym okiem. Pamiętacie wszystkich bohaterów tej ponadczasowej powieści? Jeśli tak, spróbujcie zmierzyć się z naszym quizem i dopasować imiona do nazwisk bohaterów "Lalki".

Quiz. Dopasuj imię do bohatera "Lalki". Za komplet punktów Wokulski odda ci swój sklep Pytanie 1 z 12 Na początek coś banalnie prostego. Jakie imię nosił główny bohater powieści Wokulski? Tomasz Stanisław Kazimierz Następne pytanie