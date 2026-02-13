QUIZ dla prawdziwych znawców języka polskiego. Sprawdź, co pamiętasz ze szkolnych lat

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-13 13:01

Język polski nie ma przed Tobą najmniejszych tajemnic? Czujesz, że znasz ortografię oraz lektury, które były przerabiane w szkole? Przekonaj się czy rzeczywiście tak jest, rozwiązując nasz ultratrudny quiz. Jedynie najlepszym uda się zdobyć 10 punktów! Sprawdź, czy należysz do grona tych osób. Udowodnij, że język polski nie ma przed tobą żadnych tajemnic.

Quiz

i

Autor: Pixabay.com

Nie da się ukryć, że język polski jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów w szkołach. Trudności sprawiać może nie tylko niezwykle skomplikowana gramatyka czy ortografia, ale również znajomość kultowych lektur. W końcu teksty te nieraz nie należą do prostych i przyjemnych. Znajomość ich jest jednak niezwykle istotna. Uważasz, że to dla Ciebie pikuś, a Ty sam jesteś znawcą języka polskiego? Stworzyliśmy quiz, który pomoże Ci przekonać się, jak to wygląda w rzeczywistości. Jedno jest pewne - komplet punktów uda się zdobyć jedynie najlepszym z najlepszych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Czy znasz podstawy matematyki? Te zadania są banalnie proste!

Któremu influencerowi przywalilibyście najchętniej? | WYWIADEX Radio ESKA Iza Zabielska

Arcytrudny QUIZ z języka polskiego! Zmierz się ze skomplikowanymi pytaniami

Rozwiązując nasz quiz, zmierzysz się nie tylko z ortograficznymi wyzwaniami, ale również z zagadkami znanymi z lektur obowiązkowych. Czy potrafisz odnaleźć błędy w najbardziej zawiłych konstrukcjach zdaniowych? A może bez problemu zidentyfikujesz cytaty z klasyków literatury polskiej? To dopiero wyzwanie dla prawdziwego miłośnika języka ojczystego! Zapraszamy do udziału w naszym quizie i sprawdzenia swoich umiejętności językowych na najwyższym poziomie!

Ultratrudny quiz z języka polskiego. Przekonaj się czy lektury i ortografia są Ci doskonale znane!
Pytanie 1 z 10
Która opcja jest poprawna?