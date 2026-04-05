Chamique Holdsclaw w Galerii Sław Koszykówki. Co z jej karierą w Polsce?

Chamique Holdsclaw – sukcesy w WNBA i polskie mistrzostwo

Chamique Holdsclaw, uznana za jedną z legend kobiecej koszykówki, ma za sobą barwną i pełną sukcesów karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskiej lidze WNBA występowała w barwach kilku znaczących zespołów, w tym Washington Mystics, Los Angeles Sparks, Atlanta Dream oraz San Antonio Silver Stars. Jej imponujące umiejętności doceniano wielokrotnie podczas gry na najwyższym poziomie, czego dowodem jest sześciokrotny wybór do Meczu Gwiazd WNBA, co świadczy o jej niezmiennej pozycji w lidze.

Zanim dołączyła do grona legend amerykańskiej koszykówki, Holdsclaw odnosiła znaczące sukcesy także poza USA, zostawiając wyraźny ślad m.in. w Polsce. W połowie sezonu 2006/07 Amerykanka zasiliła skład Wisły Kraków, znacząco przyczyniając się do wywalczenia mistrzostwa Polski w tamtym sezonie. Jej kluczowy wkład w ten triumf został szczególnie doceniony, gdyż Holdsclaw została wybrana najbardziej wartościową zawodniczką (MVP) finałów tych emocjonujących rozgrywek, co umocniło jej status gwiazdy.

Kiedy Chamique Holdsclaw oficjalnie dołączy do Sław?

Po okresie pełnym sukcesów w Krakowie, Chamique Holdsclaw kontynuowała swoją polską przygodę na kolejny rok, w następnym sezonie broniąc barw ekipy Lotosu Gdynia. Jej obecność na polskich parkietach zawsze wzbudzała duże zainteresowanie i przyczyniała się do podnoszenia poziomu rozgrywek. Po rocznym pobycie w Gdyni, w cyklu 2008/09, koszykarka powróciła do Wisły Kraków, ponownie występując w drużynie spod Wawelu, co było kolejnym ważnym momentem w jej karierze.

Oficjalne wprowadzenie Chamique Holdsclaw do prestiżowej Galerii Sław Koszykówki w Springfield nastąpi w sierpniu bieżącego roku podczas specjalnej ceremonii. Wraz z nią uhonorowane zostaną inne wybitne postacie kobiecej koszykówki, takie jak Candace Parker i Elena Delle Donne, uznane gwiazdy WNBA. Do Galerii Sław zostanie również włączona złota amerykańska kadra koszykarek, która w 1996 roku wywalczyła olimpijskie złoto, co podkreśla historyczny wymiar tegorocznych wyróżnień. Wśród wyróżnionych mężczyzn znajdzie się także ceniony trener Doc Rivers, który w 2008 roku poprowadził Boston Celtics do mistrzostwa NBA, dopełniając listę zasłużonych.

