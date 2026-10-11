Doda mówi stanowcze "nie" powiększonym ustom. Przechodzi zabieg i ostrzega fanki

Doda przechodzi kolejną metamorfozę. Jak zmieniła się przez lata?

Od przeszło dwóch dekad Dorota Rabczewska znajduje się w centrum zainteresowania prasy, a jej poczynania śledzą rzesze internautów. Artystka doskonale zdaje sobie sprawę z mechanizmów show-biznesu i potrafi podsycać zainteresowanie swoją osobą. Znana z niewyparzonego języka i bezkompromisowych wypowiedzi, potrafi mocno podzielić opinię publiczną. Przez cały okres swojej działalności artystycznej zdołała jednak zbudować ogromną bazę oddanych wielbicieli.

Wokalistka prężnie funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej, gdzie uchodzi za jedną z najważniejszych postaci polskiego internetu. Jej profil na Instagramie przyciąga uwagę ponad 2,3 miliona użytkowników, z którymi gwiazda regularnie dzieli się wybranymi fragmentami swojej codzienności. Choć z biegiem lat nabrała dystansu i unika opowiadania o sprawach sercowych, chętnie odsłania inne kulisy swojego życia.

Na przestrzeni lat wizerunek Dody uległ znacznym przeobrażeniom. Zawsze charakteryzowała się szczupłą budową ciała, jednak z czasem zaczęła intensywnie pracować nad muskulaturą. Obecnie jej sportowa sylwetka mogłaby śmiało konkurować z formą najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce, takich jak Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska.

Artystka przykłada ogromną wagę do odpowiedniego odżywiania oraz pielęgnacji cery. Systematycznie korzysta z profesjonalnych usług w gabinetach medycyny estetycznej, poddając się rozmaitym zabiegom upiększającym. Powszechnie wiadomo również, że u progu swojej kariery zdecydowała się na chirurgiczne powiększenie biustu.

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Koniec z wielkimi wargami. Doda rozpuszcza kwas w ustach

Modyfikacjom uległy także usta wokalistki. Choć już przed laty były one dość pełne, z czasem gwiazda decydowała się na coraz mocniejsze ich wypełnianie. Teraz, po długim okresie korzystania z zabiegów powiększających, postanowiła powrócić do swojego naturalnego wyglądu.

Od pewnego czasu piosenkarka regularnie poddaje się procedurze „rozpuszczania ust”. Zabieg ten opiera się na iniekcji hialuronidazy – specjalnego enzymu, który precyzyjnie i błyskawicznie redukuje kwas hialuronowy zgromadzony w tkankach. Doda ma już za sobą trzy takie wizyty w klinice, a całym procesem dzieli się na swoim instagramowym profilu.

W trakcie ostatniej wizyty u specjalisty, postanowiła skierować kilka słów do swoich obserwatorek, które również rozważają usunięcie wypełniaczy. Gwiazda przekazała im kilka istotnych wskazówek.

Dziewczyny, rozłóżcie sobie na trzy etapy rozpuszczanie swoich ust. Nie róbcie tego agresywnie, ponieważ ten preparat również rozpuszcza wasze tkanki. Nie chcecie się później obudzić z jakimiś wgłębieniami, dysproporcjami czy miejscami, które znowu będziecie później musiały wypełniać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o migrację poza czerwień wargową - mówiła Doda.

Piosenkarka zaznaczyła również, by zachować czujność przy wyborze placówek medycyny estetycznej i korzystać wyłącznie z zaufanych gabinetów. Na zakończenie ponownie zaapelowała, by nie śpieszyć się z całym procesem rozpuszczania. Według niej, zabiegi trzeba zaplanować w czasie i dążyć do celu małymi krokami.

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