"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - kto wygrał 16.10.2026? Jakie metamorfozy w kolejnym odcinku?

Wzruszenia na scenie. Maria Sadowska zalała się łzami

To był odcinek, jakiego w historii programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jeszcze nie było. Na scenie obok uczestników stanęli ich najbliżsi – rodzice, dzieci, rodzeństwo i przyjaciele. Emocji nie brakowało od samego początku, ale to występ Marii Sadowskiej poruszył wszystkich do głębi. Artystka zaprosiła na scenę córkę Liliannę i synka Iwo, by wspólnie zaśpiewać przebój „A ja wolę twoją mamę”.

Dla dzieci był to pierwszy publiczny występ, a na scenie czekała na nich prawdziwa niespodzianka. Prawdziwa eksplozja emocji nastąpiła jednak, gdy na scenie pojawiła się sama Majka Jeżowska. Maria Sadowska nie mogła powstrzymać łez wzruszenia, które popłynęły spod jej maski. – Przede wszystkim gratuluję ci Marysiu, wspaniałe dzieci! Iwo na hulajnodze odważnie, Lila tak skakała, że wow, brawo!. No i ty jako Majka – szał – chwaliła poruszona Justyna Steczkowska.

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Ida Nowakowska z mężem i synkiem. Wygrali odcinek!

Magii nie zabrakło również podczas występu Idy Nowakowskiej, która na scenę zaprosiła męża, Jacka Herndona, i synka Maksia. Polsko-amerykański duet brawurowo wykonał przebój „Good Morning” z musicalu „Singin’ in the Rain”, prezentując nie tylko talent wokalny, ale i taneczny, w tym stepowanie. Ten rodzinny obrazek dopełniony obecnością syna zachwycił jurorów.

– Kochani, po tym występie zrozumiałam, dlaczego wy jesteście parą. Gratuluję wam bardzo serdecznie – podsumowała z nostalgią Małgorzata Walewska. To właśnie ten występ zapewnił Idzie Nowakowskiej zwycięstwo. Czek na 15 tysięcy złotych gwiazda przekazała na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych.

Rodzinne rockowe show i sceniczne debiuty

Rockowego pazura pokazali za to Bryska i jej rodzice – Agnieszka Skyrpan i Piotr Nowak-Skyrpan. Cała trójka wcieliła się w członków legendarnej grupy The Doors, a ich zgranie i bliskość pozwoliły wokalistce pokazać pełnię swoich możliwości. – Zawsze wzruszają mnie rodzinne występy, bo jednak rodzina jest sensem życia. (...) Powiem ci, że jestem oczarowana. Zagrałaś to bardzo dobrze, ale przede wszystkim świetnie zaśpiewałaś. To chyba będzie najlepszy twój występ – oceniła Justyna Steczkowska. Bryska zajęła drugie miejsce, a wygraną w wysokości 5 tysięcy złotych przekazała na Fundację Kudłate Łaciate.

Swój muzyczny debiut u boku znanego kuzyna zaliczył Adrian Ziółkowski, który wsparł Marcina Maciejczaka. Panowie jako Ich Troje wykonali hit „Zawsze z tobą chciałbym być”. Mimo braku doświadczenia Adrian świetnie odnalazł się na scenie, co docenił Piotr Gąsowski: – Od samego twojego wjazdu na scenę już widziałem, że to jest Michał. (...) Masz wspaniałego kuzyna. Dziękujemy ci kochany, że pomogłeś swojemu bratu.

Bracia na scenie i przyjacielskie duety

W rodzinnym gronie wystąpił także Rafał Brzozowski, który zaprosił do pomocy dwóch braci – Pawła i Adama. Trio jako grupa Vox porwało publiczność piosenką „Rycz, mała, rycz”. – Słuchajcie – wspaniały kabaretowy numer, po prostu. Były też bardzo imponujące sztuki pod tytułem gwiazda. Popłakałam się troszkę, a wokalnie byłeś po prostu perfekcyjny – śmiała się Małgorzata Walewska.

Z bratem na scenie pojawiła się również Ula Milewska. Rodzeństwo, które od lat występowało razem w zespole ludowym, tym razem zaprezentowało się jako męski duet. Ula wcieliła się w Justina Timberlake’a i zachwyciła jurorów. – Co tu się wydarzyło? Zamknęłam oczy i myślę, no jestem na jego koncercie, no szał, jestem naprawdę w szoku! – komplementowała Justyna Steczkowska.

Na przyjacielskie wsparcie postawili Gabriel Fleszar, który z aktorem Dawidem Czupryńskim wcielił się w zespół Kombii, oraz Marcin Miller. Lider zespołu Boys zaprosił na scenę swojego kolegę z formacji, Rafała Kamińskiego, by wspólnie oddać hołd Krzysztofowi Krawczykowi i Goranowi Bregoviciowi w utworze „Mój przyjacielu”.

Kto za kogo w kolejnym odcinku? Będzie zamiana!

Wiemy już, z jakimi wyzwaniami zmierzą się gwiazdy w kolejnym odcinku. Losowanie przyniosło sporo emocji, a nawet jedną niespodziewaną zamianę. Marcin Miller, który wylosował postać Shakiry, postanowił oddać ją Uli Milewskiej. Sam w ponownym losowaniu trafił na Eugeniusza Bodo.

Pozostałe metamorfozy to: Rafał Brzozowski jako Bono (U2), Marcin Maciejczak jako Justyna Steczkowska, Maria Sadowska jako Andrzej Zaucha, Gabriel Fleszar jako Meghan Trainor, Bryska jako Billie Eilish, a zwyciężczyni odcinka, Ida Nowakowska, zmierzy się z repertuarem Jennifer Lopez.

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