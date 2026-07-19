Rafał Maślak pokazał luksusowy dom z basenem. Księżyc w sypialni to nie wszystko!

Nowy dom Rafała Maślaka pod Warszawą

Były Rafał Maślak jeszcze niedawno zajmował elegancki apartament w samym centrum stolicy. Obecnie jednak celebryta jest przekonany, że wyprowadzka do nieruchomości pod miastem stanowiła doskonały wybór. Wraz z żoną Kamilą oraz dwojgiem dzieci zaaranżował on nowoczesną przestrzeń, która przyciąga wzrok każdego gościa.

Na swoim profilu na Instagramie pokazał niedawno krótki film, gdzie porównał surowy stan budynku z ostatecznym efektem po przeprowadzonych pracach. Taka metamorfoza budzi prawdziwy podziw u obserwatorów.

Czasem aż trudno uwierzyć, jak wyglądało to miejsce na początku. Postanowiliśmy wrócić wspomnieniami do momentu, kiedy nasze mieszkanie było jeszcze w stanie surowym. To niesamowite, jak ogromną metamorfozę przeszło przez ten czas. Takiego efektu na pewno nie udałoby się osiągnąć bez ludzi, którzy włożyli w ten projekt mnóstwo serca i pracy. (...) Do dziś z ogromną przyjemnością wracamy do domu i cieszymy się, że udało się stworzyć przestrzeń, w której naprawdę dobrze się żyje.

Wnętrza posiadłości Rafała Maślaka

Posiadłość rodziny charakteryzuje się nowoczesnym i bardzo jasnym wystrojem. Główne role we wnętrzach odgrywają drewniane elementy oraz najjaśniejsze barwy ziemi, spośród których na pierwszy plan wysuwa się beż. Salon, kuchnia oraz jadalnia tworzą wspólną, otwartą strefę dzienną, której sercem jest obszerna kanapa. Przytulny klimat potęgują starannie dobrane dodatki, wielkie okna wpuszczające naturalne światło oraz rzucające się w oczy schody. Goście od razu zwracają uwagę na charakterystyczne łukowate przejścia, dolną ścianę z drewna, sypialniany „księżyc" i kamienną płytę w łazience. Drewniany parkiet pokrywa podłogi, natomiast ściany oraz stopnie ozdobiono solidnym kwarcowym konglomeratem.

Model otwarcie przyznaje, że wygląd pomieszczeń to zasługa zatrudnionych projektantów, jednak zależało mu głównie na użyteczności przestrzeni. Choć budynek nie imponuje gigantycznymi rozmiarami, adaptacja poddasza pozwoliła domownikom zyskać przydatne metry kwadratowe. Dzieci otrzymały własne sypialnie, a znany tata może pracować w osobnym gabinecie. Tuż za budynkiem zaaranżowano zielony ogród z basenem oraz tarasem, który stanowi idealne miejsce do relaksu i goszczenia najbliższych znajomych.

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