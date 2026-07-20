Liga Narodów siatkarzy. Polska zdominowała USA w Chicago

Gładkie zwycięstwo biało-czerwonych

Polscy siatkarze nie dali szans rywalom w swoim pożegnalnym spotkaniu rundy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych w Chicago 3:0. Poszczególne partie kończyły się wynikami 25:20, 25:21 oraz 25:19 na korzyść drużyny prowadzonej przez trenera Nikoli Grbicia.

Zwycięstwo to przypieczętowało doskonałą postawę Polaków w całych rozgrywkach. Awans do turnieju finałowego Ligi Narodów został wywalczony już we wcześniejszych meczach, co pozwoliło polskiej kadrze podejść do starcia z USA ze spokojem. Triumf w Chicago potwierdza wysoką formę drużyny przed zbliżającymi się kluczowymi spotkaniami w Chinach.

Kto wystąpi w turnieju finałowym?

Decydujące zmagania w tegorocznej Lidze Narodów rozegrane zostaną na przełomie lipca i sierpnia. Turniej finałowy odbędzie się w chińskim Ningbo od 29 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. W zawodach tych weźmie udział osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej, w tym reprezentacja Polski.

Wśród przeciwników polskiej kadry znajdą się najsilniejsze ekipy z całego świata. Oprócz Polaków i gospodarzy, w Chinach zagrają również: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina. Będzie to ostateczny test dla biało-czerwonych przed najważniejszymi imprezami docelowymi w bieżącym sezonie reprezentacyjnym.