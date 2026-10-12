Tak Jacek Łągwa z Ich Troje wspominał worki gotówki! Co się z nimi później stało?

Założony w 1995 roku zespół szybko podbił polską scenę muzyczną, a jego największe przeboje do dziś nuci cały kraj. Choć z biegiem lat wielokrotnie zmieniały się wokalistki Ich Troje, w tym niektóre zostały żonami Michała Wiśniewskiego, opoką grupy był jej współzałożyciel - Jacek Łągwa. Muzyk wielokrotnie zabierał głos w kwestiach finansowych - tych pozytywnych, jak i negatywnych.

Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski założyli Ich Troje

Legendarny zespół ruszył w listopadzie w 1995 roku Łodzi. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski poznali się już rok wcześniej, realizując wspólnie musical "Wielki testament", a z czasem w otwartym przez siebie klubie karaoke dostrzegli Magdę Pokorę - później znaną jako Magda Famme. Muzycy założyli zespół o nazwie Ich Troje, odwołującej się do popularnego wówczas filmu Andrew Fleminga. Mimo licznych zmian wokalistek i współpracowników formacja działa do dziś.

Nie przegap: Gwiazdy zachwycają na Roztańczonym Narodowym. Roxie jak panna młoda, Blanka "polska Shakira" - ZDJĘCIA

Dosłownie worki gotówki? Tak Łągwa pamięta szczyt sławy

Szczyt popularności nastał tuż po roku 2000. To przede wszystkim hity z wokalem Justyny Majkowskiej podbiły serca masowej publiczności - Ich Troje dominowali na listach przebojów, zdobyli liczne nagrody muzyczne i pojechali na Konkurs Piosenki Eurowizji. Plotki głosiły wówczas o ich wielomilionowych zarobkach.

Po latach legendy o workach gotówki okazały się nie odbiegać od realiów. Jak w kilku różnych wywiadach oraz książce biograficznej o Ich Troje z 2022 roku zdradził Jacek Łągwa, zespół strategicznie grał koncerty biletowane, a nie darmowe chociażby przy okazji wydarzeń miejskich. W ten sposób po występach - w czasach, gdy przelewy online nie były jeszcze powszechne - muzycy podliczali zyski z worków wypełnionych banknotami, głównie o nominałach 10 i 20 złotych. Zdarzało się, że trzeba było pomieścić je w foliówkach dostępnych w hotelowych pokojach, a potem - wpłacać w banku kwoty sięgające kilkuset tysięcy złotych. Niejednokrotnie budziło to konsternację wśród pracowników.

20

Strata środków i upadłość konsumencka. Czy Ich Troje znikną ze sceny?

Wszystko, co dobre, ma jednak swój koniec. W kolejnych latach Ich Troje wciąż cieszyli się olbrzymią popularnością, ale nietrafione decyzje finansowe spowodowały utratę znacznej części środków zarobionych przez szalenie popularny zespół. Jacek Łągwa na początku 2019 roku ogłosił upadłość konsumencką. Otwarcie wyjaśnił, na czym polegała cała procedura przed sądem, jednak nie zdradził szczegółów kwoty, którą był zmuszony wpłacać regularnie na poczet spłaty długu. Wszystko przez poręczenie majątkowe za Michała Wiśniewskiego - w efekcie jego sytuacji finansowej problemy spadły też na Łągwę jako poręczyciela.

Zobacz też: Tak zmieniały się usta Dody na przestrzeni lat. Teraz pokazuje jak je rozpuszcza

W jednym z ostatnich wywiadów autor licznych hitów Ich Troje nie owijał w bawełnę: obecnie jego stosunki z kolegą z zespołu nie są najlepsze i zawieszenie działalności grupy nie jest wykluczone. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.

- Nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest. Nie będziemy kłamać - przyznał szczerze Łągwa.

Sonda Lubisz muzykę Ich Troje? Tak Nie Trudno powiedzieć