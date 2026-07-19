Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan podzieleni przed finałem mundialu. Wybrali inne reprezentacje

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pokazali przygotowania do finału Mistrzostw Świata

Ostatni mecz piłkarskich mistrzostw globu tradycyjnie gromadzi przed odbiornikami ogromną widownię z każdego zakątka planety. W decydującym starciu tegorocznego turnieju naprzeciwko siebie stają zespoły narodowe Argentyny oraz Hiszpanii. Do grona osób odliczających minuty do rozpoczęcia tego wyjątkowego widowiska dołączyli Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan. Małżeństwo udostępniło swoim obserwatorom w mediach społecznościowych kulisy przygotowań do najważniejszego piłkarskiego wieczoru. Krótki materiał opublikowany na profilu pary na Instagramie od razu wywołał poruszenie wśród użytkowników platformy.

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Były bramkarz Radosław Majdan wspiera Argentynę a Małgorzata Rozenek-Majdan założyła koszulkę Hiszpanii

Znane małżeństwo regularnie zaprasza internautów do swojego świata i publikuje różnorodne materiały z codziennego życia. W obliczu decydującego starcia na mistrzostwach świata celebryci skupili się jednak wyłącznie na futbolu. Prezenterka telewizyjna i emerytowany sportowiec udowodnili ogromne kibicowskie zaangażowanie, wyraźnie sugerując panującą u nich w domu wysoką temperaturę przed zbliżającym się pierwszym gwizdkiem arbitra.

Fotografie zamieszczone w internecie udowadniają odmienne sympatie sportowe obojga małżonków. Prezenterka zapozowała do zdjęć ubrana w oficjalny trykot kadry Hiszpanii i zadeklarowała w ten sposób pełne poparcie dla europejskiej jedenastki. Jej mąż postawił z kolei na barwy reprezentacji Argentyny. Radosław Majdan głośno przyznaje, że to właśnie drużynie z Ameryki Południowej życzy zdobycia mistrzostwa w świecie profesjonalnego futbolu.

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Sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie sprawiła, że to zazwyczaj zgodne małżeństwo stanęło po dwóch stronach barykady. Wiele wskazuje na to, że odmienne kibicowskie preferencje nie wpłyną negatywnie na ich relację. Oboje traktują całą sytuację w kategoriach dobrej zabawy i chcą po prostu wspólnie celebrować wielkie święto sportu, absolutnie niezależnie od końcowego rezultatu na murawie.

Radosław Majdan ma za sobą bogatą karierę na pozycji bramkarza i nadal bardzo uważnie obserwuje światowe rozgrywki na zielonej murawie. Stawka zbliżającego się spotkania jest najwyższa z możliwych, co dodatkowo potęguje napięcie u byłego zawodnika polskiej kadry narodowej. Jego żona również poczula niezwykłą atmosferę wielkiego sportowego finału i postanowiła głośno wspierać zawodników ze Starego Kontynentu w walce o złoto.

Finałowy pojedynek pomiędzy Argentyną a Hiszpanią na mistrzostwach świata budzi skrajne emocje, a każdy sympatyk futbolu ma w tym starciu swojego osobistego faworyta do zdobycia cennego pucharu.

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