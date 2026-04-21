Madonna okradziona na Coachelli. Zniknęły jej kultowe stroje

Madonna powróciła na scenę w wielkim stylu. Królowa popu była gościem specjalnym Sabriny Carpenter podczas drugiego weekendu festiwalu Coachella. Artystki wykonały razem medley hitów "Vogue" oraz "Like a Prayer" oraz zupełnie nowy, niewydany dotąd kawałek, najprawdopodobniej zatytułowany "Bring Your Love". Dla 67-letniej piosenkarki, jak powiedziała ze sceny, była to piękna klamra. Tego samego dnia, dwadzieścia lat wcześniej, Madonna jako pierwsza wokalistka pop zaprezentowała się na Coachelli, wydarzeniu zarezerwowanym dotąd dla przedstawicieli indie i rocka. Z tej okazji gqiazda zdecydowała się nawet na założenie tych samych butów, gorsetu oraz kurtki, co dwie dekady temu.

Dwadzieścia lat temu wystąpiłam na Coachelli. To był pierwszy raz, gdy wykonałam "COADF" w Ameryce. To było dla mnie bardzo ekscytujące. Możecie sobie wyobrazić, jak emocjonujące jest dla mnie wrócić tu po 20 latach w tych samych butach, w tym samym gorsecie, kurtce Gucci. To jakby historia zatoczyła koło - mówiła ze sceny.

I choć dla Madonny i Sabriny był to z pewnością wieczór wyjątkowy, stało się coś, na co nikt nie był przygotowany. Ktoś skradł sceniczne kostiumy Madonny!

Madonna okradziona na Coachelli 2026

Za pośrednictwem Instagrama Madonna zaapelowała do fanów o pomoc w odnalezieniu jej archiwalnych kostiumów, które zniknęły po jej występie z Sabriną Carpenter na Coachelli.

Wciąż jestem na fali po piątkowym wieczorze na Coachelli! Dziękuję Sabrinie i wszystkim, dzięki którym było to możliwe. Powrót z Confessions II tam, gdzie wszystko się zaczęło, był niesamowitym przeżyciem! Ten moment "zatoczenia koła" był wyjątkowy, dopóki nie odkryłam, że zaginęły archiwalne ubrania, które miałam na sobie – mój kostium wyciągnięty z osobistych archiwów: kurtka, gorset, sukienka i wszystkie pozostałe elementy garderoby - zaczęła swój wpis.

Artystka wyjaśniła w oświadczeniu, że dla niej nie są to jedynie ubrania, a części jej historii i dziedzictwa. W końcu w świecie popu równie ważny, co muzyka, jest wizerunek, a Madonna to ikona mody.

To nie są tylko ubrania, to część mojej historii. Zaginęły również inne archiwalne przedmioty z tej samej ery. Mam nadzieję i modlę się, że jakaś dobra dusza znajdzie te rzeczy i skontaktuje się z moim zespołem - dodała.

Madonna zapowiada nagrodę

Królowa popu zapewniła też, że na osobę, która zwróci jej zgubę, czekać będzie nagroda.

Oferuję nagrodę za ich bezpieczny zwrot. Dziękuję z całego serca - podsumowała.