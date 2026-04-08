Krzysztof Rutkowski skończył 66 lat. Tak świętował! Błyszczące wdzianko, futro i żona w wannie

Krzysztof Rutkowski nie oszczędza na sobie i bliskich

Krzysztof Rutkowski, najbardziej rozpoznawalny polski detektyw, zgromadził majątek dzięki różnorodnym inwestycjom i obecności w mediach. Otwarcie przyznaje się do statusu milionera, co zresztą widać na każdym kroku. Luksusowe samochody, markowa odzież i drogie akcesoria to elementy jego codzienności. Posiada kilkanaście aut i chętnie chwali się kolejnymi zakupami.

Detektyw gustuje w lśniących dodatkach, markowych przedmiotach i futrach. Bez problemu wydaje dziesiątki tysięcy złotych na zegarki.

Stać mnie, to kupuję - mówi wprost.

Jego garderoba to mieszanka eleganckich garniturów i luksusowych dresów, najważniejsze, by stylizacja robiła wrażenie. Razem z żoną Mają Rutkowski tworzą duet, który z dumą prezentuje swoje bogactwo. Ich codzienność to egzotyczne podróże, hotelowe jacuzzi i ekskluzywne dania oraz trunki. Sam celebryta w internecie często pokazuje, że wiedzie prawdziwie królewskie życie.

Dlatego też obchody jego 66. urodzin musiały być wyjątkowe.

Tak Krzysztof Rutkowski świętował 66. urodziny

Swoje święto detektyw uczcił podczas kameralnego przyjęcia, na którym zaprezentował się w czarnym, połyskującym stroju. Uwagę zwracała charakterystyczna fryzura i liczne złote łańcuchy na szyi. W takiej kreacji z dumą prezentował złocisty tort. Wcześniej razem z małżonką relaksował się w luksusowym apartamencie – Krzysztof przechadzał się w szlafroku, a Maja korzystała z kąpieli w wannie.

Jubilat nie krył wdzięczności i powtarzał:

Dziękuję, dziękuję, dziękuję.

Wśród prezentów znalazło się między innymi brązowe futro.

To jest na grubo - ocenił.

W mediach społecznościowych dodał także:

Życie jest piękne. Dziękuję Wam Wszystkim za cudowne życzenia urodzinowe i przede wszystkim, że pamiętacie o mnie.

