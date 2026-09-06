Julia Wieniawa potknęła się i upadła na żywo w Polsacie. Tak zareagowała na wpadkę

Julia Wieniawa gościła w "Halo tu Polsat"

W niedzielnym wydaniu śniadaniówki poruszono temat pierwszego odcinka 19. odsłony "Tańca z Gwiazdami". Z tej okazji w studiu zjawił się kompletny skład oceniający zmagania na parkiecie. Swoją obecnością zaszczycili widzów Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda oraz Julia Wieniawa, która po raz pierwszy sprawdzi się jako jurorka w tanecznym show Polsatu. Gwiazda miała podzielić się odczuciami przed nowym zadaniem, jednak tuż przed startem dyskusji doszło do nieprzewidzianej sytuacji.

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Nieplanowany upadek Julii Wieniawy na oczach widzów

Aktorka, zmierzając na kanapę w studiu telewizyjnym, potknęła się i runęła na podłogę. Wszystko działo się na wizji, wywołując niemałe zdumienie wśród gospodarzy formatu oraz pozostałych jurorów. Z pomocą natychmiast pospieszył Rafał Maserak. Wieniawa nie przejęła się wpadką i potraktowała ją z ogromnym humorem, obracając sytuację w żart.

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Aktorka próbowała udowodnić, że incydent należy traktować jako świetny prognostyk przed premierą programu, która została zaplanowana na niedzielny wieczór.

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Postawa celebrytki rozładowała napięcie w studiu, a gospodarze chętnie dołączyli do żartów. Wszyscy świetnie się bawili, zgodnie twierdząc, że takie wejście z pewnością przejdzie do historii.

Przed Julią Wieniawą nowe wyzwanie

Mimo potknięcia na starcie, uwaga skupiła się na nadchodzącym debiucie aktorki w formacie tanecznym. Julia Wieniawa dołączy do ekipy oceniającej taneczne popisy w popularnym show. Jej zmagania w nowej roli będzie można śledzić o godzinie 19:55 na głównym kanale Polsatu.

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