Julia Dybowska przeraziła internautów. Wystarczyło jedno zdjęcie!

Julia Dybowska w Paryżu, Londynie i Warszawie. Ujęcia z Polski narobiły zamieszania

Julia Dybowska ponownie znalazła się w centrum internetowej burzy. Celebrytka, nazywana "polską Barbie", chętnie publikuje zdjęcia z luksusowych podróży, eleganckich wnętrz i egzotycznych kurortów. Jednak w ostatnim czasie uwaga obserwatorów coraz częściej skupia się nie na drogich stylizacjach czy bajkowych widokach, lecz na jej wyjątkowo szczupłej sylwetce. Pod najnowszymi fotografiami pojawiają się zarówno komplementy, jak i pełne niepokoju komentarze. Co tak bardzo porusza internautów?

Julia Dybowska od dawna przyciąga uwagę swoim wyglądem. Na zdjęciach w bikini, skąpych kreacjach czy eleganckich stylizacjach eksponuje długie nogi, wąską talię i bardzo szczupłe ramiona. Właśnie te elementy jej wizerunku wywołują najwięcej dyskusji. Część obserwatorów zachwyca się figurą influencerki, inni natomiast przyznają, że jej wygląd budzi ich obawy.

Najnowszej ujęcia z Polski znów wywołały burzę.

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Dybowska w jesiennym klimacie. Jedno zdjęcie wywołało burzę!

Do niedawna Julia publikowała głównie fotki w bikini, teraz, gdy odwiedza Paryż, Londyn czy Warszawę, stawia na cieplejsze ubrania. Ostatnio zaprezentowała kilka zdjęć wykonanych podczas odwiedzin w polskiej stolicy. Wystarczyło jedno, by wywołać wiele emocji. Widać na nim bardzo, bardzo szczupłe nogi influencerki.

"Gdzie twoi przyjaciele, żeby ci pomóc?", "Jako matka nie potrafię przejść obojętnie… Młode dziewczyny potrzebują dziś przekazu, że ich wartość nie zależy od rozmiaru ubrania, liczby kilogramów ani tego, czy wpisują się w aktualne kanony piękna. Potrzebują wzorców, które budują, a nie odbierają im pewność siebie", "Bardzo mi przykro. Trzymam kciuki o zdrowie dla Ciebie" - czytamy w sieci.

Dybowska nie odnosi się do komentarzy zostawianych na jej instagramowym profilu przez internautów. W swoich wpisach również nie komentuje tematu wagi czy wyglądu.

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