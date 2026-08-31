Mandaryna szczerze o Julii Wieniawie. Tak wokalistka ocenia nową jurorkę hitu Polsatu

Mandaryna o udziale w „Tańcu z Gwiazdami” i ocenach Julii Wieniawy

Dla byłej wokalistki Ich Troje występy w formacie Polsatu stanowią powrót do doskonale znanego środowiska. Marta Wiśniewska nie wystąpi tym razem w roli profesjonalnej instruktorki czy piosenkarki, lecz stanie do rywalizacji o punkty jako uczestniczka. Wszystkie jej choreografie poddane zostaną surowej analizie ekspertów, w tym zasiadającej w gremium sędziowskim Julii Wieniawy.

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Młoda aktorka doskonale zdaje sobie sprawę z trudów formatu, ponieważ w przeszłości sama walczyła o Kryształową Kulę, mierząc się ze stresem i morderczymi treningami. Wokalistka otwarcie przyznaje, że z ogromnym zainteresowaniem czeka na werdykty młodszej koleżanki z branży. Jednocześnie absolutnie nie liczy na żadną taryfę ulgową i spodziewa się w pełni rzetelnych not.

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Podczas wywiadu dla „Super Expressu” gwiazda zaznaczyła, że skład jurorski dobrano w sposób niezwykle profesjonalny. Jej zdaniem wszystkie osoby przyznające punkty posiadają stosowną wiedzę, by właściwie weryfikować umiejętności uczestników tanecznego show i nikt nie znalazł się tam z przypadku.

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Myślę, że każda osoba, która jest w tym programie jest odpowiednią osobą [...] Julka też była w tym programie, więc dokładnie wie, z czym się mierzymy, poza tym to jest piekielnie zdolna, młoda, pracowita osoba! No oprócz niej jest jeszcze wiadomo, trójka innych jurorów - mówi nam Mandaryna.

Wokalistka docenia dotychczasowy dorobek oraz niezwykłą pracowitość młodszej aktorki, zaznaczając, że Wieniawa świetnie rozumie presję towarzyszącą programowi. Aby zyskać uznanie w oczach nowego jury, Marta Wiśniewska planuje wylać siódme poty na sali treningowej. Piosenkarka nie traci jednak dystansu do nowej sytuacji i z uśmiechem na ustach opowiada o ewentualnym stresie przed wysłuchaniem opinii po swoim występie na żywo.

Może zatańczę i ucieknę. Żartuję, jestem bardzo, bardzo też ciekawa, jak to będzie wyglądało - wyznała "Super Expressowi".

Sceniczne doświadczenie autorki hitu „Ev'ry Night” jest ogromne, a występy przed potężną widownią nie stanowią dla niej nowości. Mimo to świadomość podlegania bezlitosnej krytyce ze strony telewizyjnych ekspertów generuje u niej zupełnie nowe emocje, z którymi będzie musiała sobie poradzić na parkiecie.

Warto podkreślić, że na parkiecie artystce towarzyszyć będzie Krystian Rzymkiewicz, z którym Julia Wieniawa trenowała w swojej edycji show. Taka sytuacja nie daje jednak wokalistce absolutnie żadnej nadziei na wyższe noty po znajomości, o czym gwiazda głośno przypomina.

Myślę, że go nie oszczędzi. Zresztą Julia jest bardzo profesjonalną osobą i ona sobie świetnie radziła już też w innych programach. Natomiast myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia, wiem to. No i będziemy z Krystianem musieli naprawdę ostro działać - powiedziała nam Mandaryna.