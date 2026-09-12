Zoja Skubis, Artur Sikorski, Przemek Kucyk i Jasper na żywo! Lidl Polska zaprasza na spotkania offline w ramach 5. edycji „Szkół Pełnych Talentów”

Chcąc zainspirować młodzież do rozwijania pasji, Lidl Polska przenosi znanych twórców internetowych prosto do świata rzeczywistego. Na parkingach wybranych sklepów w czterech miastach powstaną dedykowane strefy spotkań, w których znani influencerzy podzielą się swoimi hobby i umiejętnościami – również tymi, które stały się ich wizytówką w sieci.

Wydarzenia rozpoczną się od inspirujących prelekcji twórców internetowych. Opowiedzą oni o drodze do odkrywania własnych talentów. Następnie fani będą mieli okazję do spotkania i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Wystarczy w dniu wydarzenia zrobić zakupy w Lidlu za min. 50 zł (w tym jedno warzywo lub owoc) i odebrać Talenciaka przy kasie lub w specjalnej strefie na parkingu. Okazanie paragonu uprawniającego do odbioru Talenciaków jest przepustką do zrobienia sobie zdjęcia z idolem. Dodatkowo każde dziecko uczestniczące w evencie otrzyma darmowy kubeczek ze świeżymi owocami.

Harmonogram trasy eventowej (wydarzenia odbywają się w godz. 10:00 - 15:00):

12.09 – WROCŁAW (sklep Lidl, ul. Powstańców Śląskich 211) – gość: Zoja Skubis

19.09 – POZNAŃ (sklep Lidl, ul. Ludwika Zamenhofa 132) – gość: Artur Sikorski

26.09 – LUBLIN (sklep Lidl, ul. Jana Pawła II 37) – gość: Przemek Kucyk

03.10 – ŁÓDŹ (sklep Lidl, ul. Poli Gojawiczyńskiej 30) – gość: Jasper

Spektakularne 3D w centrum stolicy

Już drugi rok z rzędu Lidl Polska zdecydował się też na wykorzystanie reklamy Digital Out of Home w formacie 3D. Kreacja promująca tegoroczną akcję jest wyświetlana na jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekranów reklamowych w Polsce, zlokalizowanym na budynku Hotelu Warsaw Presidential w Warszawie (emisja potrwa od 1 do 14 września). Spot 3D przyciąga uwagę i pokazuje, jak zbierane Talenciaki na oczach przechodniów zamieniają się w atrakcyjne nagrody dla szkół. Za koncepcję i nadzór kreatywny kampanii DOOH odpowiada agencja Assembly Global, a animację przygotowało studio Ciach.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Ponad 71 milionów złotych dla polskich szkół

Celem akcji „Szkoły Pełne Talentów” jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu pasji poprzez wyposażanie placówek w pomoce naukowe, materiały dydaktyczne czy sprzęt sportowy. W każdej z czterech dotychczasowych edycji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. Zaangażowanie klientów sieci wygenerowało do tej pory niesamowite liczby: zebrano łącznie 107 000 000 Talenciaków, które szkoły zamieniły na sprzęt o wartości ponad 71 000 000 zł!

W 5. edycji zasady pozostają niezmienne: klienci sieci Lidl, robiąc zakupy za minimum 50 zł (w tym kupując przynajmniej jeden owoc lub warzywo), otrzymują Talenciaki. Można je przekazać wybranej szkole na trzy sposoby:

Skanując kod QR z Talenciaka w aplikacji lub na stronie.

Przepisując kod alfanumeryczny na stronie akcji.

Wrzucając go fizycznie do specjalnego pudełka na terenie danej szkoły.

Szczegóły dotyczące 5. edycji akcji „Szkoły Pełne Talentów” znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.lidl.pl/szkoly oraz w sklepach stacjonarnych sieci.