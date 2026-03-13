Wsyp do butów i zostaw na noc. Nieprzyjemny zapach zniknie jak kamfora

Nieprzyjemny zapach z butów to powszechny problem, spowodowany rozwojem bakterii w wilgotnym środowisku.

Nawet regularna higiena i czyszczenie obuwia często nie wystarczają, by trwale usunąć uporczywy fetor.

Istnieje jednak prosty, domowy trik z wykorzystaniem kuchennego produktu, który skutecznie rozwiąże ten problem.

Buty to element garderoby, którego używamy niemal każdego dnia. Kupujemy je z troską, dobieramy do stylizacji, a często inwestujemy w nie niemałe pieniądze. Nosimy je przez wiele godzin, często w różnych warunkach pogodowych. Nic więc dziwnego, że z czasem nawet zadbane obuwie może zacząć wydzielać nieprzyjemny zapach. To frustrujące zjawisko, które potrafi wprawić w zakłopotanie i zepsuć nawet najlepiej zaplanowany dzień. Wchodzimy do czyjegoś domu, zdejmujemy buty, i nagle czujemy nieprzyjemny zapach. Co ciekawe, problem ten pojawia się nawet u osób, które dbają o higienę i regularnie pielęgnują swoje buty. Dzieje się tak, ponieważ stopy posiadają tysiące gruczołów potowych. W ciągu dnia wydzielają wilgoć, która gromadzi się we wnętrzu butów. Ciepłe i wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii oraz drobnoustrojów. To właśnie one są główną przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu. Dbanie o higienę i regularna zmiana skarpet może nie być wystarczająca, ponieważ bakterie mogą wnikać w głąb materiału i wkładek butów, przez co nieprzyjemny zapach na długo utrzymuje się we wnętrzu obuwia. Istnieje jednak prosty sposób, aby się go pozbyć.

Zobacz także: Tłuste plamy na ulubionych ubraniach? Te domowe specyfiki rozprawią się z nimi na dobre

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Wyjmij z kuchennej półki i wsyp do butów. Po nieprzyjemnym zapachu nie będzie śladu

Wiele osób próbuje pozbyć się problemu poprzez wietrzenie butów lub stosowanie odświeżaczy zapachu. Niestety często jest to tylko rozwiązanie tymczasowe. Zapach może wracać, ponieważ bakterie wciąż znajdują się wewnątrz materiału. Warto zatem sięgnąć po sprawdzony produkt, który z pewnością większość z was ma w swojej kuchni. Mowa o sodzie oczyszczonej, która nie tylko doskonale zneutralizuje nieprzyjemny zapach, ale również wilgoć. Wystarczy wsypać kilka łyżeczek sody oczyszczonej do każdego z butów, pozostawić na noc, a rano dokładnie oczyścić obuwie z sody. Kluczem do sukcesu jest regularność w dbaniu o higienę, a także częstą zmianę obuwia, aby pozwolić parze, którą nosiliśmy przez długie godziny dać "odpocząć".